Große Trainerumfrage der BZL Nord: Liga offen wie nie - „Alles kann, nichts muss“

Saisonstart nächsten Freitag

Wer steigt in der Bezirksliga Nord auf? Wer steigt ab? Was sind die Saisonhighlights? Die große Umfrage aller Trainer vor dem Saisonstart.

München - Am 29. Juni geht es auch endlich wieder in der Bezirksliga Nord los. Und die wurde im Vergleich zur letzten Saison ordentlich durchgemischt. Mit dem SV Untermenzing, VSST Günzlhofen, BC Attaching und FC Fatih Ingolstadt gehen gleich vier Aufsteiger aus der Kreisliga in der Nord-Gruppe an den Start. Einen Absteiger aus der Landesliga gibt es dafür nicht.

Da zudem in der letzten Saison die beiden alles überragenden Mannschaften TSV Jetzendorf und ASV Dachau die Rückkehr in die Landesliga geglückt ist, gibt es keinen wirklichen Favoriten dieses Jahr. Neu in der Bezirksliga Nord sind zudem der SV Neuperlach München und der FC Aschheim, die aus der Süd- bzw. Ost-Gruppe kommen. Wen sehen die 15 Trainer als Aufstiegsfavoriten? Was sind Ihre Ziele? Auf was freuen sie sich am meisten? Wir haben sie gefragt!

SV Untermenzing (Aufsteiger)

Trainer: Nico Formella

Meister-Kandidat: kein Top-Favorit - viele gute Mannschaften

Saisonziel: Klassenerhalt

Wie lief die Vorbereitung? Ich bin zufrieden, die Jungs ziehen gut mit.

Worauf freut Ihr Euch in der neuen Saison? Auf die Linienrichter in der Bezirksliga.

FC Fatih Ingolstadt (Aufsteiger)

Trainer: Serkan Demir (Antworten vom sportlichen Leiter Fatih Topcu)

Meister-Kandidat: SpVgg Feldmoching, SV Manching, SV Neuperlach München

Saisonziel: Klassenerhalt

Wie lief die Vorbereitung? Ich bin sehr zufrieden, bislang haben wir eine gute Beteiligung. Der Wille ist da, ich hoffe natürlich, dass sich das am Ende ausbezahlt und wir die Liga halten.

Worauf freut Ihr Euch in der neuen Saison? Auf die Bezirksliga, das wird ein schönes Abenteuer für uns und natürlich darf man nicht vergessen: Es gibt sehr sehr gute Spiele gegen gute Mannschaften.

BC Attaching (Aufsteiger)

Trainer: Enes Mehmedovic

Meister-Kandidat: FSV Pfaffenhofen, SV Nord München-Lerchenau, SVManching, FC Schwabing

Saisonziel: Klassenerhalt

Wie lief die Vorbereitung? Mit der Vorbereitung bin ich nicht ganz zufrieden, weil ich nie denn ganzen Kader zu Verfügung hatte. Sehr gut ist, dass die Jungs voll mitziehen und immer 100 Prozent geben.

Worauf freut Ihr Euch in der neuen Saison? Ich freue mich nächste Saison gegen sehr gute Mannschaften Fußball spielen zu dürfen und für meine Jungen Spieler, dass sie das mitbekommen, wie es ist, gegen sehr gute Spieler zu spielen und zu bestehen.

VSST Günzlhofen (Aufsteiger)

Trainer: Qemajl Beqiri

Meister-Kandidat: SV Manching, SV Nord München-Lerchenau

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz

Wie lief die Vorbereitung? Ich bin nicht ganz zufrieden, wir haben viele Ausfälle.

Worauf freut Ihr Euch in der neuen Saison? Es macht einfach Spaß, mit den Jungs zu kicken, unabhängig von der Liga. Ich freue mich auf die neue Saison und die Jungs auch.

VfB Eichstätt II

Trainer: Max Dörfler

Meister-Kandidat: SV Manching, FSV Pfaffenhofen

Saisonziel: Klassenerhalt

Wie lief die Vorbereitung? Die Vorbereitung gestaltet sich bisher durchwachsen. Die Jungs ziehen bei den intensiven Einheiten bisher sehr gut mit und auch die Leistungen in den Testspielen waren in Ordnung. Allerdings mussten wir schon die eine oder andere Verletzung in Kauf nehmen, die es bei unserem dünn besetzten Kader noch schwerer macht, sich optimal auf die Saison vorzubereiten.

Worauf freut Ihr Euch in der neuen Saison? Wir freuen uns darauf, mit unserer jungen Mannschaft die etablierten Teams der Liga zu ärgern und wollen den einen oder anderen unerwarteten Sieg gegen Mannschaften, die ganz andere finanzielle Mittel haben als wir, feiern. Außerdem freuen wir uns darauf, dass wir nach drei Jahren Corona-Pause im September endlich mal wieder ein Volksfestheimspiel haben werden. Ich hoffe, dass uns die Beschränkungen in dieser Saison erspart bleiben und wir eine reibungslose Runde spielen können.

Trainer: Fabian Herrmann

Meister-Kandidat: SV Neuperlach München, SV Nord München-Lerchenau, SV Dornach

Saisonziel: Möglichst schneller Klassenerhalt und dann versuchen, die Leistung aus der Vorsaison zu bestätigen.

Wie lief die Vorbereitung? Die Vorbereitung läuft momentan sehr zäh aufgrund zahlreicher Absenzen. Immerhin haben wir bis jetzt keine schweren Verletzungen und können somit hoffen, bald auf den vollen Kader zurückzugreifen.

Worauf freust Du Dich in der neuen Saison? Auf eine ausgeglichene Liga, in der vermutlich jeder gegen jeden gewinnen kann, auf die zahlreichen neuen Mannschaften (als ehemaliger Freisinger natürlich besonders auf den BC Attaching) und natürlich auf das Wiedersehen mit dem Rest.

SV Manching

Trainer: Fabian Reichenberger

Meister-Kandidat: FSV Pfaffenhofen, FC Schwabing, SV Neuperlach München, SV Dornach + eine Überraschungsmannschaft

Saisonziel: besser als letzte Saison (7. Platz, Anm. d. Red.)

Wie lief die Vorbereitung? Bisher läuft alles nach Plan. Wir haben viele neue im Kader und auch ich als Trainer bin neu, da wird es noch ein bisschen brauchen bis alles zu 100 Prozent funktioniert, vor allem im taktischen Ablauf. Aber ich bin zuversichtlich. Es macht Spaß, die Truppe zu trainieren.

Worauf freust Du Dich in der neuen Saison? Dass meine Mannschaft jedes Spiel als Einheit auftritt und in Sachen Taktik und Spielfreude überzeugt. Vor allem aber auch auf die Derbys gegen Rohrbach, Pfaffenhofen und Fatih Ingolstadt.

Trainer: Stefan Klos

Meister-Kandidat: SV Manching

Saisonziel: vorderes Tabellendrittel

Wie lief die Vorbereitung? Bisher läuft es sehr gut. Die Neuzugänge haben sich gut integriert. Stimmung und Einsatz sind bisher sehr gut. Natürlich fehlt es noch am Finetuning und man weiß wie immer nicht so recht, wo man steht, aber das geht ja allen Teams so.

Worauf freust Du Dich in der neuen Saison? Ich bin seit Ende 2014 in Rohrbach und damit bereits mein achtes Jahr in der Bezirksliga Nord. In dieser Saison gibt es aber einige Mannschaften gegen die wir noch nie gespielt haben, das wird sicher reizvoll.

SV Nord München-Lerchenau

Trainer: Michael Westermair (Antworten von Co-Spielertrainer Peter Zeussel)

Meister-Kandidat: SV Manching, FSV Pfaffenhofen

Saisonziel: oben mitspielen - alles kann, nichts muss

Wie lief die Vorbereitung? Derzeit sind wir zufrieden. Bisher läuft alles gut und die Spieler ziehen sehr gut mit. Trotz der Belastung haben wir weiter eine super Stimmung in der Mannschaft und auch Spaß an der Sache.

Worauf freust Du Dich in der neuen Saison? Auf das Miteinander in der Mannschaft, auf die Heimspiele auf der neuen Anlage bei uns und dass die Saison ohne Corona-Unterbrechung durchgezogen wird.

SpVgg Feldmoching

Trainer: Gökhan Karakaya

Meister-Kandidat: FSV Pfaffenhofen

Saisonziel: oben mitspielen

Wie lief die Vorbereitung? Mit Licht und Schatten.

Worauf freust Du Dich in der neuen Saison? Auf die Derbys.

SpVgg Kammerberg

Trainer: Matthias Koston

Meister-Kandidat: SV Neuperlach München (aber viele Mannschaften auf gutem Niveau)

Saisonziel: Weiterentwicklung der Spieler, offensiver Fußball.

Wie lief die Vorbereitung? Bisher bin ich sehr zufrieden, aber die Vorbereitung kann noch so gut oder schlecht sein: am Ende zählen die Punkte ab dem Saisonstart.

Worauf freust Du Dich in der neuen Saison? Grundsätzlich auf die Heimspiele am Samstag und auf eine sehr spannende Liga in allen Tabellenregionen!

SV Ampertal Palzing

Trainer: Gianluca Dello Buono / Onur Tas

Meister-Kandidat: SV Dornach, FSV Pfaffenhofen, SpVgg Feldmoching, FC Schwabing

Saisonziel: direkter Klassenerhalt

Wie lief die Vorbereitung? Training in der Vorbereitung verläuft bisher nach Plan, die Testspielergebnisse zeigen das allerdings nicht.

Worauf freut Ihr Euch in der neuen Saison? Eigentlich auf alles! Besonders auf viele neue Mannschaften, das Derby gegen den BC Attaching und den Austausch mit anderen Trainerkollegen.

FSV Pfaffenhofen

Trainer: Gerry Lösch

Meister-Kandidat: SV Neuperlach München, SV Manching

Saisonziel: oben mitspielen

Wie lief die Vorbereitung? Leistungen in den Testspielen sehr unterschiedlich, aber die Jungs ziehen bisher sehr gut mit.

Worauf freust Du Dich in der neuen Saison? Auf das Spiel gegen Neuperlach: Dort werde ich mit meinem besten Freund (Dennis Margo, Anm. d. Red.) gegeneinander an der Seitenlinie stehen.

Trainer: Thomas Seethaler

Meister-Kandidat: SV Nord München-Lerchenau, SV Neuperlach München

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz

Wie lief die Vorbereitung? Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Alle Neuzugänge machen die Mannschaft stärker.

Worauf freust Du Dich in der neuen Saison? Auf die beiden Spiele gegen Dornach und auf die beiden Spiele gegen meinen Ex-Verein SV Nord Lerchenau

SV Dornach

Trainer: Alexander Schmidbauer

Meister-Kandidat: SV Nord Lerchenau-München, SV Neuperlach München, SV Manching, FSV Pfaffenhofen, SpVgg Feldmoching

Saisonziel: Top 5

Wie lief die Vorbereitung? Läuft bisher gut, ich bin zufrieden. Aber wir haben noch viel Luft nach oben.

Worauf freust Du Dich in der neuen Saison? Die Derbys gegen Aschheim und auf eine hoffentlich erfolgreichen Saison für uns!

SV Neuperlach München

Trainer: Dennis Margo

Meister-Kandidat: FSV Pfaffenhofen, SV Manching

Saisonziel: oben mitspielen

Wie lief die Vorbereitung? Wir sind auf einem guten Weg, alle ziehen mit. Leistungen bisher gut, bis auf die zweite Halbzeit gegen Haidhausen und Kirchheim.

Worauf freust Du Dich in der neuen Saison? Auf den zweiten Spieltag: Da treffe ich auf meinen besten Freund (Gerry Lösch, Anm. d. Red.) vom FSV Pfaffenhofen.