Landesliga-Spieler, Co-Trainer und Rückkehrer: SV Waldperlach rüstet nach - auch in der Kabine

Von: Korbinian Kothny

Maxi Brunner wechselt in die Landesliga zum TSV Brunnthal. © Neueder

Der SV Waldperlach startet in die Vorbereitung auf die Restsaison in der Bezirksliga Ost. Neben neuem Personal wurde auch abseits des Platzes aufgerüstet.

Waldperlach - Seit dem 0:8-Debakel gegen Tabellenführer VfB Forstinning läuft es für den SV Waldperlach. In den letzten sieben Spielen vor der Winterpause konnten die „Woidler“ fünf Siege einfahren. Der Lohn: ein Platz im gesicherten Mittelfeld zum Jahreswechsel.

Acht Punkte beträgt bereits der Vorsprung auf die Abstiegszone. Der Aufwärtstrend ist vor allem mit dem neuen Cheftrainer Florian Koop verbunden. Der 31-Jährige stieg nach dem überraschenden Rücktritt von Florian Stenzel vom spielenden Co-Trainer zum Cheftrainer auf. Mittlerweile konzentriert sich Koop auf die Aufgabe an der Seitenlinie. Mit Erfolg: den Punkteschnitt seines Vorgängers konnte er verdoppeln.

SV Waldperlach: Eingewächs Brunner in die Landesliga - Siebler wird Co-Trainer

Dennoch ruht man sich in Waldperlach nicht auf dem Erfolg aus. Florian Koop ist „auf Wunsch der Mannschaft und des Vereins“ mittlerweile zur festen Lösung auf der Cheftrainerposition aufgestiegen. Und auch in der Winterpause stand der Verein nicht still. Vor dem Trainingsstart am 1. Februar konnten Antonijo Prgomet vom Landesligisten SE Freising verpflichtet und Franz Brönner reaktiviert werden. Zudem unterstützt Lukas Siebler ab sofort Koop als spielender Co-Trainer. Der 30-Jährige kommt vom Kreisligisten SC Inhauser Moos, wo er dieselbe Rolle innehatte. In der laufenden Saison kommt der Mittelfeldspieler auf zehn Torbeteiligungen in 13 Spielen.

Siebler soll dabei auf dem Platz die Rolle von Maxi Brunner übernehmen. Das Waldperlacher Eigengewächs verabschiedet sich zum Landesligisten TSV Brunnthal. Der 28-Jährige lief seit der F-Jugend für die Grün-Weißen auf. In der laufenden Saison gelangen ihm, sieben Tore in sieben Ligaspielen.

Doch nicht nur auf dem Platz hat sich beim Bezirksligisten etwas getan. In Eigenregie brachten die Spieler die Heimkabine auf Vordermann. Ein neuer Anstrich wurde vorgenommen, neue Regale angebracht und eine Musikanlage installiert. Die neue gute Stimmung soll sich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Mannschaft übertragen, um den Klassenerhalt möglichst zeitnah unter Dach und Fach zu bringen. Das erste Testspiel des SVW findet am 12. Februar um 13 Uhr gegen Sieblers alten Klub, den SC Inhauser Moos, statt. (kk)