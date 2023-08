Underdog-Rolle als Vorteil? Woidler trotz schwachem Saisonstart optimistisch

Von: Michael Zbytek

Im Schnitt kassiert Waldperlach derzeit drei Gegentore pro Spiel – trifft selbst aber nur jeweils einmal. © Neueder

Beim SV Waldperlach läuft es aktuell in der neuen Saison noch nicht ganz so rund. Nach vier Spielen steht das Team von Kopp mit nur einem Punkt da.

Waldperlach – Vergangene Saison sicherte sich der SV Waldperlach in letzter Sekunde noch den direkten Klassenerhalt. Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft von Trainer Florian Kopp zehn Punkte und landete damit auf dem zwölften Tabellenrang. Diesen Aufschwung hätte der Verein wohl gerne in die neue Spielzeit mitgenommen – aktuell spricht die Bilanz aber eine andere Sprache.

Zwölf Gegentore in vier Spielen: SV Waldperlach kämpft mit Defensivproblemen

Mit drei Niederlagen und einem Unentschieden ist der Bezirksligist das Tabellenschlusslicht der Liga. Davor stehen Töging, Teisendorf und Dorfen mit drei Punkten Vorsprung. SVW-Coach Kopp sieht die derzeitige Lage aber noch nicht so brenzlig. „Die Saison ist noch zu jung, dass man sich darüber Gedanken machen müsste. Außerdem hätten wir bei unseren Niederlagen mit etwas mehr Spielglück die ein oder anderen Punkte noch mitnehmen können“, sagt der 32-Jährige im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Tatsächlich startet am kommenden Wochenende erst der sechste Spieltag. Dennoch sollte es beim SV einen Grund zur Sorge geben: Waldperlach stellt mit bereits zwölf Gegentoren eine der schlechtesten Defensiven der Liga. Kopp ist sich dieser Situation bewusst. „Das war auch schon letzte Saison ein großes Problem bei uns. Es stimmt schon, dass das unser Hauptmanko ist.“

Florian Kopp glaubt an Qualität der Mannschaft – Luca Mancusi wird vermisst

Nichtsdestotrotz ist Kopp zuversichtlich, dass sein Team in der Liga mitspielen kann. „Wir haben aktuell noch ein paar Ausfälle von wichtigen Spielern, die wir kompensieren müssen“, erklärt er. „Die Qualität in der Mannschaft ist aber auf alle Fälle vorhanden, um in der Liga mithalten zu können.“

Vermisst wird vor allem der verletzte Luca Mancusi, der sich in der Rückrunde einen Kreuzbandriss zuzog und immer noch nicht einsatzbereit ist. Der Torjäger knipste in der Vorsaison elfmal und fehlt in der Offensive. Neben den zwölf Gegentoren durften sich die Waldperlacher auch nur fünf Mal über einen eigenen Treffer freuen.

„Wenn wir aktuell als vermeintlicher Underdog abgestempelt werden, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht für uns.“

Zuletzt hatte der SV Walderplach spielfrei. Zeit um zu regenerieren, denn auf die Woidler wartet ein schweres Programm. Am Sonntag geht es beim Kellerduell gegen den FC Töging für den SV in der Liga weiter. Danach folgen Aufsteiger VfL Waldkraiburg, der SVN München und, mit dem FC Moosinning, eine echte Top-Mannschaft.

Kopp macht sich allerdings nicht allzu viele Gedanken darüber. „Ich denke, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Und wenn wir aktuell als vermeintlicher Underdog abgestempelt werden, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht für uns“, offenbart er. (Michael Zbytek)