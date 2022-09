Vier Teams mit zwölf Punkten: Bezirksliga Süd eng wie nie – „Liga lässt keine Zeit zum Durchatmen“

Von: Sebastian Isbaner

Maximilian Zgud und sein FC Neuhadern stehen in der Bezirksliga Süd vor schweren Aufgaben in den kommenden Wochen © FuPa

Durchschnaufen Fehlanzeige. Sieben Punkte trennen die Auf- und Abstiegsrelegation in der Bezirksliga Süd. Die Teams müssen jede Woche ans Limit gehen.

Neuhadern – Die Bezirksliga-Saison ist in vollem Gange. Nach neun Spieltagen steht Landesliga-Absteiger SV Bad-Heilbrunn auf dem ersten Platz. Der MTV Berg, der TSV Großhadern und der BCF Wolfratshausen hängen auf den Abstiegsrängen. Dazwischen tummeln sich von den Abstiegs-Relegationsplätzen bis zum Zweitplatzierten aus Garmisch-Partenkirchen der Rest der Liga mit einem Punkteabstand von nur acht Zählern.

FC Neuhadern: Nach Auswärtssieg in Deisenhofen - Zgud-Elf ärgert auch den TSV Murnau

Mittendrin ist Aufsteiger FC Neuhadern. Der Liga-Neuling steht nach nun neun Spieltagen auf dem elften Platz. Nach einer Schwächephase von sechs Spielen in Folge ohne Dreier konnte die Elf von Trainer Maximilian Zgud gegen Deisenhofens Reserve mit einem 4:1-Auswärtssieg wieder in die Spur finden. Am vergangenen Spieltag folgte gegen den Geheimfavoriten, TSV Murnau, der nächste Dreier.

Zu Hause setzte sich Neuhadern gegen den Bezirksliga-Aufsteiger mit 2:1 durch. „Wir haben einen mutigen Auftritt an den Tag gelegt. Nach den ersten Minuten haben wir unsere Nervosität abgelegt und nach dem 1:0 war klar, dass heute etwas geht“, sagt Neuhadern-Coach Zgud zum Auftritt seiner Mannschaft. Nach zwölf Minuten brachte Patrick Brandl die Hausherren in Führung. Wenig später erhöhte Maximilian Hartmann auf 2:0. „Wir haben das 2:0 lange gehalten und auch die besseren Chancen gehabt. Zwar ist Murnau nochmal herangekommen. Aber ich finde, dass es ein verdienter Sieg für uns war und das wird uns Selbstvertrauen geben“, erklärt Zgud.

„Wenn du es schaffst, die Grundtugenden auf den Platz zu bringen, siehst du jede Woche, was da für Ergebnisse rauskommen.“

Der FC Neuhadern befindet sich dank des Sieges nun einen Punkt vor den Relegationsplätzen, allerdings auch nur sechs Punkte entfernt von der Aufstiegsrelegation. „Die Liga ist wirklich verrückt. Wenn du es schaffst, die Grundtugenden auf den Platz zu bringen und mit Willen und Leidenschaft spielst, dann siehst du jede Woche, was da für Ergebnisse rauskommen“, sagt Zgud.

Genau dies will der Neuhadern-Coach und seine Mannschaft in den kommenden Wochen nutzen. Denn mit Aubing, Denklingen und Raisting warten in den nächsten fünf Partien die direkte Konkurrenz auf den FC Neuhadern. Alle Mannschaften stehen zum jetzigen Zeitpunkt bei 12 Punkten nach neun Spielen. „Du kannst es dir in dieser Liga nicht leisten, durchzuschnaufen. Wir müssen uns schnellstmöglich ein Polster aufbauen. Die Jungs haben jetzt gesehen, dass wir – wenn wir mutig auftreten – immer in der Lage sind zu punkten. Dafür müssen wir aber jede Woche ans Limit gehen“, sagt Zgud vor den kommenden Aufgaben.

FC Neuhadern: Zwei Siege in Folge - Aufsteiger will gegen Haidhausen „den nächsten Großen ärgern“

Am nächsten Spieltag wartet auf den Bezirksliga-Aufsteiger mit der SpVgg Haidhausen erst einmal ein harter Brocken. Der Drittplatzierte spielte in der letzten Saison mit Oberweikertshofen und Denklingen lange um den direkten Landesliga-Aufstieg. Die Münchner sicherten sich den Relegationsplatz, verloren aber in der Relegation zur Landesliga gegen den SB Chiemgau Traunstein. Auch in dieser Saison ist mit der SpVgg vorne zu rechnen.

Maximilian Zgud geht allerdings mit einem positiven Gefühl in das Auswärtsspiel gegen den Aufstiegs-Aspiranten. „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Die Liga lässt einem keine Zeit zum Durchatmen. Wir gehen mit breiter Brust ins Spiel gegen Haidhausen und wollen unsere Serie ausbauen. Wenn wir wieder alles in die Waagschale werfen und mutig spielen, brauchen wir uns auch vor Haidhausen nicht zu verstecken. Wir wollen den nächsten Großen ärgern.“ (Sebastian Isbaner)