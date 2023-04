71-Meter-Knaller und Hammerfreistoß aus 40 Metern: Diep & Co. wollen „Bayern-Treffer des Monats“

Von: Louisa Genthe

Teilen

Dominik Janka (l.) und Gilbert Diep (r.) sind beide für den „Treffer des Monats März“ nominiert. © FuPa

Auch für den März sucht der BFV wieder den „Bayern-Treffer des Monats“. Von den insgesamt sechs Traumtoren kommen drei aus Oberbayern.

München – In Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) sucht der Bayerische Fußball Verband (BFV) jeden Monat den schönsten Treffer aus dem Amateurbereich von ganz Bayern. Dabei ist es ganz egal, wie der Treffer erzielt wurde. Genauso unwichtig sind Alter, Geschlecht oder die Liga in der gespielt wird. Der Fallrückzieher eines U17 Spielers aus der Landesliga ist genau so gern gesehen wie der Kopfball einer U13 Spielerin aus der Kreisliga.

Auch im vergangenen Monat März gab es wieder einige sehenswerte Treffer aus dem Amateurbereich. Passend zum letzten Monat, stammen auch diesmal wieder drei der sechs nominierten Treffer aus Oberbayern. Dominik Janka, Gilbert Diep und Johannes Volkmar haben alle eine Chance auf die Trophäe.

DJK Waldram: Dominik Janka gelingt im ersten Spiel bei der U19 ein Traumtor aus 71 Metern

Eigentlich ist Dominik Janka Kapitän der U17 von der DJK Waldram. An diesem Tag durfte er allerdings aufgrund von Engpässen bei der U19 als Rechtsverteidiger im Vorbereitungsspiel gegen den SV Ohlstadt antreten. Das war der richtige Schachzug von Trainer Christian Gampl, denn im Endefffekt brachte Janka den Sieg für seine Mannschaft.

In der 54. Minute gab es einen Freistoß für den Gegner in der eigenen Hälfte. Im Strafraum der Waldramer will Janka den angekommenen Ball eigentlich nur vor seinem Gegenspieler aus der gefährlichen Zone klären. Das gelingt ihm auch, doch der Ball fliegt noch viel weiter als gedacht. Kurz vorm Tor prallt er auf dem nassen Kunstrasen auf und springt damit anders als vom gegnerischen Torwart gedacht weiter und kann den den Ball nicht rechtzeitig greifen.

SpVgg 1906 Haidhausen: Gilbert Diep verwandelt einen Freistoß aus 40 Metern im Kreuzeck

Geplanter kam der Treffer von Gilbert Diep zustande. Der Stürmer der SpVgg 1906 Haidhausen tritt im Freundschaftsspiel gegen Kosova München zu einem Freistoß aus circa 40 Metern an. Dass das keine Flanke in den Strafraum werden soll, erkennt man sofort an der Art, wie Diep zu diesem Freistoß anläuft.

Ebenso entschlossen fliegt der Ball dann über Mitspieler und Gegenspieler hinweg auf das Tor zu. Souverän landet der Ball dann im rechten Kreuzeck. Keine Chance für den gegnerischen Keeper. Haidhausen gelingt durch dieses Traumtor zwar trotzdem kein Sieg mehr, das Tor wird aber allen im Gedächtnis bleiben.

FC Moosinning: Kapitän Volkmar beschert seiner Mannschaft per Fallrückzieher den Derby-Sieg

Mit seinem Tor war Johannes Volkmar vom FC Moosinning verantwortlich für den Sieg seiner Mannschaft. Im Derby beim TSV Dorfen traf der Innenverteidiger per Fallrückzieher zum 3:2. Nach einer Flanke von links in den Strafraum steht Volkmar genau richtig. Der Kapitän kontrolliert den Ball mit der Brust und setzt zum Fallrückzieher an. Perfekt platziert landet sein Schuss im unteren Eck. Die Gäste freuen sich riesig, zum einen über einen derartigen Treffer, aber auch über den Sieg, den ihnen ihr Kapitän mit seinem Traumtor beschert hatte.

In einem Online-Voting treten die drei oben genannten gegen die drei weiteren Spieler an. Der Gewinner erhält die „Bayern-Treffer“-Trophäe und nimmt automatisch am nächsten Wettbewerb für den „Bayern-Treffer des Jahres“ teil. Außerdem wird die ganze Mannschaft zu „Blickpunkt Sport“ ins Studio eingeladen.