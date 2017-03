Bundesliga-Klub verpflichtet Löwen-Talent

Offensivspieler will nächsten Schritt machen

TSV 1860 München II - Herber Verlust für die Löwen: Mit Julian Justvan verabschiedet sich das nächste hoffnungsvolle Talent. Der 18-jährige Offensivspieler versucht sein Glück beim VfL Wolfsburg.

"Er ist ein Perspektivspieler mit großem Potenzial, der beim VfL den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen soll", freut sich Wolfsburgs Sportdirektor Olaf Rebbe über den Transfercoup. Justvan soll zunächst für die Amateur-Vertretung der Niedersachsen zum Einsatz kommen und kontinuierlich für den Profi-Kader aufgebaut werden. Der 18-Jährige erhält einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2021.

In der laufenden Spielzeit hat Justvan, der noch für die A-Junioren spielberechtigt ist, bereits in der Regionalliga-Reserve des TSV 1860 auf sich aufmerksam gemacht. Neun Einsätze (zwei Tore) stehen in der Bilanz des deutschen Junioren-Nationalspielers. Der 18-Jährige der derzeit aufgrund einer Mandelentzündung ausfällt, wechselte im Sommer 2014 aus dem Nachwuchs des FC Dingolfing zu den Löwen.

Quelle: fussball-vorort.de