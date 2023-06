„Das sagt mir mein Herz“: BZL-Top-Scorer Ceballos verzichtet auf Landesliga und wechselt zum SVN

Von: Noah Hölch

Maxi Ceballos (li.) jubelt noch im Trikot vom FSV Pfaffenhofen. © Jürgen Meyer

Maxi Ceballos ist in der laufenden Saison das Maß aller Dinge. Mit Pfaffenhofen wurde der 35-Jährige Meister, nun wechselt er zum SVN München.

München – Maxi Ceballos vom FSV Pfaffenhofen altert wie ein sehr guter Wein. Seit sieben Jahren ist seine Torausbeute stets zweistellig. Doch in dieser Saison ist er, seitdem er in Deutschland spielt, womöglich in der Form seines Lebens: 23 Tore in 26 Spielen, hinzu kommen noch zwölf Assists. „Die Erfahrung spielt eine große Rolle. Ich weiß immer besser, wie ich mich zu bewegen und positionieren habe“, erklärt er seine Top-Form.

Auch dank Ceballos gelang Pfaffenhofen nach 55 Jahren die Rückkehr in die Landesliga. Doch anstatt den Weg mit dem FSV in die Landesliga zu gehen, heuert Ceballos beim SV Neuperlach an. Der SVN wird im Gegensatz zu Pfaffenhofen nächstes Jahr erneut in der Bezirksliga vertreten sein. Die Entscheidung, in der Bezirksliga zu bleiben, begründet Ceballos mit seiner Familie: „Zeit mit meiner Frau und Tochter zu verbringen, ist für mich das wichtigste. Das sagt mir mein Herz.“

FSV Pfaffenhofen: Maxi Ceballos wechselt aus Liebe zur Familie zum SVN München

Während es zum Trainingsgelände des SVN lediglich drei U-Bahn-Haltestellen sind, ist der Weg zum FSV mit knapp zwei Stunden mit Blick auf Familie und Arbeit auf Dauer zu weit. Bereits vergangenes Jahr hatte Ceballos aufgrund des langen Weges regelmäßig im FSV-Training gefehlt.

Ursprünglich war es sein Plan, schon vor Jahren aufzuhören: „Eigentlich wollte ich spielen, bis ich 30 bin.“ Doch unter anderem aufgrund einer durchwegs gesunden Ernährung macht sein Körper auf diesem Niveau immer noch mit. Das hat vor allem die aktuelle Spielzeit bewiesen. Und solange es Körper und Zeit zulassen, wird Ceballos weiterhin kicken. An ein Karriereende denkt der Argentinier noch nicht.

„Erstmal muss sich die Mannschaft finden.“

Nun also die neue Herausforderung beim SVN, der die Saison auf dem 12. Tabellenplatz abgeschlossen hat. Zur Verwunderung von Ceballos. Neuperlach „war eine der Mannschaften, die gegen uns den besten Fußball gespielt haben.“ Mit der argentinischen Tormaschine soll dies dann ab der Saison 2023/24 auch tabellarisch sichtbar werden. Doch „erstmal muss sich die Mannschaft finden“, bremst Ceballos zunächst die höchsten Erwartungen.

„Ich freue mich auf die neue Saison“, sagt Ceballos in Hinblick auf seine neue Mannschaft. Und wenn die „Kennenlernphase“ gut verläuft, dann wird mit ihm und dem SVN in der oberen Tabellenregion zu zu rechnen sein. (Noah Hölch)