Daniele Reisinger LIVE: Rückkehr als Coach zum SV Zamdorf – So erfolgreich wie vor acht Jahren?

Von: Noah Hölch

Teilen

Daniele Reisinger kehrt zur neuen Saison auf die Trainerbank des SV Zamdorf zurück. © Christian Riedel

Daniele Reisinger ist zurück an alter Wirkungsstätte! Nach der Kreisklassen-Meisterschaft 2015 heuert er nun zum zweiten mal beim SV Zamdorf an.

Zamdorf – Nachdem der SV Zamdorf in der abgelaufenen Saison gerade noch die Klasse halten konnte, soll nun der Blick mit Daniele Reisinger wieder nach vorne gehen. Denn mit Reisinger hatte es schonmal funktioniert: 2015 feierte er mit dem SV Zamdorf eine „legendäre Meisterschaft“ und führte den SVZ in die Kreisliga.

Daniele Reisinger freut sich auf die neue Herausforderung beim alten Verein

Während seines beruflich bedingten Aufenthaltes in Niedersachsen verpasste Daniele Reisinger mit dem Eichsfelder Kreisligisten SV Eintracht Hahle nur um Haaresbreite den Bezirksliga-Aufstieg. Nach acht Jahren in Niedersachsen kehrt der Mental-Coach, sowie Gesundheits- und Ernährungsberater in seine Heimatstadt München zurück und freut sich auf seine neue sportliche Herausforderung beim alten und neuen Verein, heißt es in der Vereinsmitteilung des SV Zamdorf.

Dort soll er nun bestenfalls an die kurze, aber erfolgreiche Zeit aus 2014/15 anknüpfen.

Daniele Reisinger im Live-Interview: Welche Ziele verfolgt er mit dem SV Zamdorf?

Für irgendwelche Prognosen, wohin es den SV Zamdorf in der neuen Saison tabellarisch schlagen wird, ist es noch zu früh. Wenn es aber jemand einzuschätzen weiß, dann ist es Daniele Reisinger. Wo soll es mit dem SV Zamdorf hingehen? Wie geht er die Aufgabe bei seinem Ex-Club an und welche Ziele verfolgt er?

Das und vieles mehr besprechen wir mit ihm am heutigen Freitag, dem 16. Juni, um 11.30 Uhr im Live-Interview auf unserer Facebook- und YouTube-Seite. (Noah Hölch)