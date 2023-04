Türkgücü München: Wetter macht nicht mit – Partie in Vilzing abgesagt

Von: Sebastian Isbaner

Kevin Hingerl traf bereits vergangene Woche beim 3:0 Sieg gegen Rain/Lech. Nun geht es gegen den DJK Vilzing. © IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Zink

Die Regionalliga-Partie von Türkgücü München bei der DJK Vilzing wurde abgesagt. Grund dafür: die Unbespielbarkeit des Platzes.

Am 32. Spieltag empfängt der DJK Vilzing den Drittliga-Absteiger Türkgücü München.

Die Gäste konnten vergangene Woche souverän gewinnen, während die Hausherren seit vier Spielen sieglos sind.

Anpfiff der Partie ist am heutigen Samstag, den 15. April um 14 Uhr.

Vorbericht – Türkgücü München bleibt weiter an den Top-Teams der Regionalliga Bayern dran. Mit 48 Punkten belegt der Drittliga-Absteiger den sechsten Tabellenplatz. Nach der bitteren 0:1 Heimniederlage gegen den anderen Aufsteiger aus Ansbach konnten die Münchner am Ostermontag gegen den abstiegsbedrohten TSV Rain/Lech wieder einen komfortablen Sieg einfahren.

Wegen Platzverweis gegen Rain/Lech: Türkgücü muss gegen Vilzing auf Mario Crnicki verzichten.

Die Torschütze beim 3:0-Auswärtssieg waren Hingerl, Woudstra und Tosun. Eine schlechte Neuigkeit bringt der Erfolg bei Rain/Lech allerdings mit sich. Im kommenden Spiel gegen Vilzing müssen die Münchner auf Mario Crnicki verzichten. Der Angreifer flog kurz vor Schluss gegen Rain/Lech noch mit glatt rot vom Platz.

Vier Spiele ohne Sieg – DJK Vilzing wieder tief im Kampf um den Klassenerhalt vertreten

Gegen die DJK muss Türkgücü also erstmal ohne Crnicki auskommen. Die Gastgeber warten seit vier Spielen auf einen Sieg in der Regionalliga Bayern. Lediglich ein Unentschieden konnten die Aufsteiger in dieser Spanne erringen und sind damit auf den 13. Tabellenplatz gefallen. Der Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt mittlerweile nur noch einen Punkt.

Gegen Türkgücü München sind die Hausherren also unter Zugzwang, um sich die Relegationsplätze weiter vom Leib zu halten. Das Hinspiel konnten die Gäste aus München Ende September noch souverän mit 3:0 gewinnen. Das Rückspiel steigt am heutigen Samstag, den 15. April, um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)