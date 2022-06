Doppelaufstieg und starker BZL-Auftritt: Die „fast perfekte“ Saison des SV Nord Lerchenau

Von: Sebastian Isbaner

Karl-Heinz Lappe bei seinem Comeback für den SV Nord München-Lerchenau gegen die Reserve des VfB Eichstätt. © Johannes Traub (FuPa)

Nach der Rückkehr in die Bezirksliga sorgte der SV Nord Lerchenau mit einem starken dritten Platz für Furore. Auch die beiden Reserve-Teams glänzten.

Lerchenau - Besser hätte die Saison für den SV Nord Lerchenau fast nicht laufen können. Als Aufsteiger in die Bezirksliga belegte der SV nach seiner Rückkehr in der BZL Nord den dritten Platz hinter den Aufsteigern aus Jetzendorf und Dachau. Zudem konnten die Nordler mit der zweiten und dritten Mannschaft einen Doppelaufstieg in die Kreis- und B-Klasse verzeichnen.

„Als Aufsteiger war das Ziel natürlich erstmal der Klassenerhalt“, sagt der sportliche Leiter Felix Kiermeyer. Dieses Ziel hat die das Team mehr als übertroffen. „Wir haben eine sehr gute Mannschaft, die schon sehr lange zusammenspielt. Dazu sind ein paar externe Spieler dazu gekommen. Wie zum Beispiel Karl Heinz Lappe“, so Kiermeyer. Der Ex-Ingolstadt Profi Lappe wechselte vom Regionalligisten SV Buchbach zurück an seine alte Wirkungsstätte nach Lerchenau.

SV Nord Lerchenau: Ziel ist der Zusammenhalt der Mannschaft

Für den sportlichen Leiter ist das ein großes Anzeichen für die Philosophie des Vereins. „Es finden viele ihren Weg zurück zu uns. Hier spielt man mit seinen Freunden. Die Fanbase ist großartig. Die Spieler fühlen sich wohl. Deshalb ist auch die Fluktuation in unseren Mannschaften gering. Sie werden gleich mit der Nordler-DNA geimpft. Unser Motto ist: Einmal Nordler, immer Nordler.“ Der Zusammenhalt im Verein ist für Kiermeyer einer der wichtigsten Punkte für den Erfolg. „Das fängt bei uns schon in den jungen Mannschaften an. Von den Bambinis bis zu den Herren werden alle gleich ausgestattet. Das zeigt die Homogenität des Vereins“, spricht Kiermeyer.

Das zieht sich bis in die zwei Reserven der Bezirksligatruppe durch. Mit den Aufstiegen der Zweiten in die Kreisklasse und der Dritten in die B-Klasse wurde ein wichtiger Grundstein für die Zukunft gelegt. „Wir haben die dritte Mannschaft erst letztes Jahr gegründet, da wir bis zu 80 Spieler im Herrenbereich hatten. Wirr wollten so neue Möglichkeiten und Perspektiven für die Spieler schaffen. Dann in der ersten Saison gleich aufzusteigen, ist natürlich super“, findet der sportliche Leiter des SV.

Mit einem komplett neuen Gelände soll die Infrastruktur des Vereins weiter verbessert werden

Der Klub aus dem Münchner Norden konnte außerdem mit einer neuen Anlage die Infrastruktur der Fußballabteilung verstärken. Neben zwei neuen Kunstrasenplätzen kommt im Juli der neue Kabinentrakt hinzu. Die verbesserten Strukturen sind für den sportlichen Leiter Felix Kiermeyer einer der Hauptgründe des Erfolgs innerhalb der Herrenmannschaften der abgelaufenen Saison.

„Wir müssen nicht mit Ach und Krach in die Landesliga“

Für die kommende Saison mahnt Felix Kiermeyer zur Bescheidenheit. „Wir hatten 2016/17 ein ähnliches Szenario. Wir wurden Vierter und die Saison darauf sind wir dann abgestiegen. Deswegen ist in der nächsten Spielzeit das Ziel der Klassenerhalt. Dies wird schwer genug. Die Mannschaften rüsten gut auf“, so der sportliche Leiter. Er sieht die Nachhaltigkeit des Klubs als oberstes Ziel. „Wir müssen nicht mit Ach und Krach in die Landesliga. Finanzielle Ziele sind zweitrangig. Wir wollen den Fokus auf die Entwicklung legen.“

Dabei betont Kiermeyer vor allem auch die Durchlässigkeit aus der Jugend. Ziel ist es, möglichst viele Nachwuchsspieler im eigenen Herrenbereich unterzubringen. Daher setzen alle drei Mannschaften den Fokus auf den Klassenerhalt. Wenn es dann doch zu einem Aufstieg reicht, würde sich beim SV Nord Lerchenau niemand wehren. „Alles kann, nichts muss“, fügt er hinzu. (Sebastian Isbaner)