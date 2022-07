Emrah Yildizhan LIVE: Coach marschiert mit Fürstenried von der C-Klasse in die Kreisliga

Live-Interview

Von Tim Hempfling

Emrah Yildizhan formte seit 2015 aus dem C-Klassisten FC Fürstenried einen frisch Kreisligisten. Wir haben den Erfolgstrainer im Live-Interview.

München - Der FC Fürstenried hat turbulente Jahre hinter sich. Zur Saison 2013/14 startete der im Jahr 1977 gegründete Verein wieder in der C-Klasse. 2015 übernahm Erfolgscoach Emrah Yildizhan den Klub aus dem Münchner Süden und führte die Mannschaft in den vergangenen sechs Jahren ganze vier Ligen nach oben in die Kreisliga.

Trainer Emrah Yildizhan feiert seit 2015 vier Aufstieg mit dem FC Fürstenried

Dabei gelang gleich in drei Saisons die Meisterschaft: 2015/16, 2016/17 und 2018/19. Nur in der Spielzeit 2017/18 und 2019/21 klappte es nicht mit dem Aufstieg. In der letzteren machte Corona dem FCF einen Strich durch die Rechnung. „In einer Liga mit dem FC Fürstenried spielen alle anderen Mannschaften um die Plätze hinter uns. Wir sehen keine Konkurrenten um die Meisterschaft“, machte Emrah Yildizhan mit einer Kampfansage im vergangenen Jahr auf den Klub aufmerksam.

Wir möchten mit dem „Macher“ des FC Fürstenrieds über den steilen Aufstieg des früheren C-Klassisten und die Erfolgsgeschichte seiner Mannschaft sprechen. Außerdem werfen wir einen Ausblick auf die Debüt-Saison in der Kreisliga und die Ziele des letztjährigen Kreisklassenmeisters. Den Livestream findet ihr am Freitag, 08.07. ab 11 Uhr auf YouTube, Facebook und auf FuPa Oberbayern.