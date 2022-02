ERDINGER-Torjäger Valentino Gavric bombt in Kreis- und Regionalliga - „Spiele beides richtig gern“

Von: Dominik Mittermaier

Valentino Gavric zockt Kreis- und Regionalliga zugleich © FuPa

Valentino Gavric ist der Untergrund auf dem er den Ball kickt egal. Hauptsache die Murmel landet am Ende im Netz. Und das gelingt ihm in dieser Saison allemal.

München - Der SK Srbija München kann sich auf seine Offensive verlassen. Sie haben nämlich den mit Abstand torgefährlichsten Angreifer der Kreisliga München 3 in ihren Reihen. Valentino Gavric hat unglaubliche 26 Scorerpunkte in nur 14 Spielen eingetütet. Seine 19 Tore und sieben Vorlagen haben seine Mannschaft auf Platz eins katapultiert, sodass allmählich der Traum vom Aufstieg in die Bezirksliga Realität werden könnte. Seit zehn Jahren spielt der Klub stabil in der Kreisliga. Und seitdem Torgarant Gavric für SK Srbija München stürmt, geht der Blick nach oben. In seiner Premierensaison 2019/21 erreichte er bereits den zweiten Platz mit Srbija.

Auch im Futsal-Business ist der 26-Jährige vertreten und blüht dort bei den Beton Boys mindestens genauso auf. 31 Tore sind ihm dort gelungen. In der Futsal-Regionalliga kann sich sein Team auf einem starken zweiten Platz sehen lassen. Dank seiner herausragenden Torquote hat der gebürtige Jugoslawe nun die Chance, 15 Kästen ERDINGER Weißbier zu gewinnen. Im Interview mit Fussball Vorort spricht er über seinen (doppelten) Lauf.

Servus Valentino, der SK ist ewiger Kreisligist. Nun seid Ihr auf einem guten Weg in die BZL aufzusteigen. Wie sieht dein bisheriges Hinrunden-Resümee aus?

Ja, der Verein ist seit vielen Jahren in der Kreisliga, wobei sie in der Vergangenheit auch mal höher gespielt haben. Mit der Hinrunde bin ich persönlich sehr zufrieden, aber das Wichtigste für mich ist der Erfolg der Mannschaft. Und da wir gerade auf Platz eins stehen, kann ich keinesfalls meckern.

Welche Bedeutung hätte ein Aufstieg für den Klub?

Der Vorstand hat sich das Ziel gesetzt aufzusteigen und ich denke, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, dies zu schaffen. Wir haben eine sehr gute freundschaftliche Atmosphäre im Verein. Auch zwischen Spielern und dem Vorstand passt es einfach und man hilft sich gegenseitig auf und neben dem Platz.

Wie ist der Wechsel zum SK zu Stande gekommen? Wie bist du auf den Verein aufmerksam geworden bzw. wer hat den ersten Schritt gemacht?

Die Vereinsführung ist zuerst auf mich zugekommen. Nach dem ersten Gespräch hat mich das Vorhaben des Vereins überzeugt. Da habe ich nicht lange gefackelt und mich für diesen Schritt entschieden.

Habe nicht das nötige Vertrauen vom Verein gespürt.

Du hast in der Saison 18/19 sogar schon Bayernliga-Luft schnuppern können. Wie war die Zeit für dich beim TuS Holzkirchen? Welche Erkenntnisse nimmst du aus dieser Zeit für dich mit?

Ja, im Nachhinein bin ich auch ein bisschen froh, dass ich in der Bayernliga spielen konnte. Allerdings war das die erste Zeit für mich in München. Ich habe da nicht das richtige und für einen Stürmer wichtige Vertrauen vom Verein gespürt. Der Verein befand sich bei meinem Ankommen auf dem letzten Tabellenplatz und die Verantwortlichen hatten keinen richtigen Plan, da wieder raus zu kommen, was zum Abstieg in der Saison geführt hatte.

Mit 19 Toren führst du mit weitem Abstand die Torjägerliste an. Aber auch die Mannschaft als Ganzes schießt bei weitem mehr Tore als die Konkurrenten. Was ist dein bzw. euer Erfolgsrezept? Was läuft in dieser Saison besser als in den vorherigen Spielzeiten?

Es ist schön, in der Torjägerliste oben zu stehen. Das habe ich aber vor allem der Mannschaftsleistung zu verdanken. Die Vereinsführung hat eine sehr gute Arbeit gemacht und viele hochklassige Spieler geholt, die in höheren Klassen gespielt haben. In dieser Saison klappt es einfach auf allen Linien. Wie ich schon sagte, herrscht auf und neben dem Platz eine super Atmosphäre und dies führt letztendlich zum Erfolg.

Du spielst außerdem im Winter bei den Beton Boys in der Futsal-Regionalliga. Dabei nimmst du auch eine große Rolle ein und schießt Tore wie am Fließband. Was liegt dir besser, der Fußball auf dem Feld oder Futsal in der Halle?

Ich spiele beides richtig gerne und kann mich nicht recht entscheiden, was mir lieber ist. Besonders in dieser Zeit, in der ich viele Tore schieße und die beiden Mannschaften SK Srbija und die Beton Boys München weit oben in der Tabelle stehen, erlebe ich meine besten sportlichen Erfolge seit ich in Deutschland bin.

Da ich Fußball und Futsal spiele: Lewandowski und Ferrao

Wie setzt sich das Team zusammen? Du spielst unter anderem mit Spielern aus der Fußball-Regionalliga zusammen. Wie kommt das zu Stande?

Die Beton Boys habe ich in der Halle bei Turnieren kennengelernt und da kam das erste Gespräch zustande. Die Mannschaft setzt sich aus den besten Hallenkickern in München (unter anderem Brüder Šimić, Ćekić, Antonic) zusammen und da ich auch bei den Beton Boys mit Freunden aus meinem Privatleben spielen kann, macht es richtig Spaß und daraus kommt der Erfolg.

Was sind deine persönlichen Stärken und Schwächen? Hast du ein Idol, mit dessen Spielweise du dich identifizieren kannst?

Meine Stärke ist der Torriecher und dass ich mich der Mannschaft sehr schnell anpassen kann. Als Idole, da ich Fußball und auch Futsal spiele, habe ich zwei und zwar der Fußballer Lewandowski vom FC Bayern und Futsaler Ferrao vom Futsal Barcelona.

Welche persönlichen Ziele strebst du für die Zukunft an? Was willst du mit dem SK Srbija noch erreichen?

Das wichtigste Ziel ist es, mit SK aufzusteigen und dann denke ich, wenn wir die Mannschaft so behalten können, dass wir auch in der Bezirksliga eine große Rolle spielen werden.

Das Interview führte Dominik Mittermaier