ERDINGER Torjäger Giacinto Sibilia LIVE: Klappt es dieses Jahr mit dem Aufstieg?

Von: Henrik Ahrend

Torjäger Giacinto Sibilia erzielte in der letzten Saison 24 Treffer für den FC Schwabing. © gian

Giacinto Sibilia vom FC Schwabing erzielte in der letzten Saison in 24 Spielen 24 Tore in der Bezirksliga Nord. Im Live-Interview verrät er warum es mit dem Aufstieg nicht geklappt hat.

Schwabing - Als Einzelspieler überragte Giacinto Sibilia die Bezirksliga Oberbayern Nord in der letzten Saison: Der 31-Jährige erzielte in 24 Spielen 24 Tore für den FC Schwabing. Allerdings verpasste er und seine Mannschaft am Ende der Saison den Aufstieg in die Landesliga. Dennoch sicherte sich der Angreifer des FCS mit seinen 24 Treffern den ersten Platz in der Torschützenliste und 15 Kästen ERDINGER Weißbier.

Giacinto Sibilia LIVE: Klappt der Aufstieg in dieser Saison?

In der bereits laufenden Saison greifen Giacinto Sibilia und der FC Schwabing erneut in der Bezirksliga Oberbayern Nord an und gelten als Titelkandidat. In der vergangenen Saison konnte Sibilia der Elf aus Schwabing immer wieder mit seinen Treffern helfen und ist auch diese Saison bereits wieder erfolgreich gewesen.

Was sein Erfolgsgeheimnis ist, wie wichtig seine Mannschaft für seinen persönlichen Erfolge war und woran der Aufstieg in der letzten Saison gescheitert ist, wird und der ERDINGER-Torschützenkönig im Live-Interview verraten. Das Live-Interview könnt ihr am 30. August um 15.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Fussball-Vorort verfolgen.