Von der TSG Hoffenheim zum MTV München: Ex-Profi Mario Erb feiert Rückkehr in die Heimat

Von: Sebastian Isbaner

Ex Profi Mario Erb, hier im Trikot der TSG 1899 Hoffenheim II © Imago

Transfercoup für den MTV München. Ex-Profi Mario Erb wechselt von der Reserve der TSG Hoffenheim zum Kreisligisten aus seiner Heimatstadt.

München - Der MTV München bereitet sich auf die kommende Saison in der Kreisliga vor. Dafür hat der Verein sich mit mehreren Neuzugängen weiter verstärkt. Einer davon sticht allerdings besonders heraus. Mit Ex-Profi Mario Erb konnte der Vorjahres-Zehnte einen wahren Hochkaräter dazu gewinnen. Der 32-Jährige Innenverteidiger kommt aus der Regionalliga Südwest von der Reserve der TSG 1899 Hoffenheim zurück in seine Heimatstadt München.

Mario Erb: Sechs Mal lief der Innenverteidiger für Alemannia Aachen in der 2. Bundesliga auf

Erb wechselte 2007 aus der Jugend des ESV München in die U19 des FC Bayern München. Dort schaffte Erb schließlich den Sprung in die Bundesliga-Reserve des Rekordmeisters, die zu diesem Zeitpunkt noch in der 3. Liga kickte. Sein Profi-Debüt gab der gebürtige Münchner am 18.10. beim 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Seine Premiere in der 2. Bundesliga feierte der 32-Jährige bei Alemannia Aachen in der Saison 11/12. Insgesamt lief Erb sechs mal in der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands auf.

Von Regionalliga in die Kreisliga: Mario Erb wechselt von Hoffenheim zum MTV München

Nach nur zwei Jahren verließ der heute 32-Jährige die Westfahlen wieder. In den Folgejahren lief der Innenverteidiger für die SpVgg Unterhaching, Erfurt und dem KFC Uerdingen in der 3. Liga auf. Zur Coronasaison 19/21 wechselte er zu Türkgücü München und feierte in diesem Jahr gleich die Meisterschaft in der Regionalliga.

Die vergangenen zwei Saisons lief Erb für die Bundesliga-Reserve der TSG Hoffenheim auf. Nun folgt der Schritt zurück in die Kreisliga. „Es ist ein Schritt nach Hause, da sowohl ich als auch meine Freundin aus München kommen. Außerdem leite ich hier auch meine eigene Fußballschule, und da liegt der MTV auch gleich auf dem Weg“, so Erb im Gespräch mit Fußball-Vorort/FuPa Oberbayern.

MTV München: Mario Erb soll der Heilsbringer im Kampf um den Klassenerhalt werden

„Ich kenne hier auch noch drei, vier Jungs von früher. Da macht es dann auch einfach Spaß, in der Kreisliga zu kicken und danach noch ein Bier zusammen zu trinken“, sagt Erb.

Der MTV München wiederum erhofft sich von diesem Königstransfer natürlich vor allem in sportlicher Hinsicht einiges. Nach dem Kreisliga-Aufstieg 2018 lief es für die Münchner eher unrund. Jedes Jahr schaffte die Mannschaft den Klassenerhalt nur haarscharf. Mit Erb soll der Abstieg in der kommenden Rolle kein Thema mehr sein. (Sebastian Isbaner)