Alte Haide, Finsing und Eching feiern Kantersiege

Bezirksliga Nord kompakt

von Klaus Kirschner schließen

Jose Maximiliano Andrade Ceballos (Eching) mit einem Viererpack, Max Rabe (Alte Haide) mit drei Treffern und Christian Rickhoff (Finsing) mit einem Doppelpack waren die Sieggaranten für ihre jeweiligen Teams.

FC Alte Haide-DSC München – VfB Eichstätt II 4:1(2:0). Der Aufsteiger aus dem Münchner Norden feierte einen verdienten Heimsieg und konnte sich weiter im Tabellen-Mittelfeld etablieren. Die besonderen Gratulationen galten diesmal dem dreifachen Torschützen Max Rabe, der in dieser Saison bereits fünfmal getroffen hat. Patrick Nirschl machte mit dem 4:1 in der 86. Minute per Elfmeter den Erfolg für die Mannschaft von Trainer Andreas von Pechmann perfekt.

FC Finsing – FC Dornach 4:0(2:0). Für den Münchner Pokalsieger FC Dornach ging eine ereignisreiche Woche mit einer bitteren Pleite zu Ende. Am Mittwoch hatte sich das Team von Trainer Toni Plattner im bayerischen Totocup mit dem 1:5 gegen den TSV 1860 gut verkauft. Dabei hatte der Bezirksliga-Aufsteiger wohl zu viele „Körner“ verbraucht. Die Finsinger feierten jedenfalls einen verdienten Heimsieg in diesem Derby. Florian Hölzl (27.) und Spielertrainer Thomas Eckmüller (39.) sorgten für den 2:0-Pausenstand. Auch nach dem Wechsel bestimmte die Heimelf das Geschehen: Christian Rickhoff (76. und 88.) sorgte mit einem Doppelpack für den 4:0-Endstand.

TSV Eching – Grüne Heide Ismaning 4:0(0:0) Nur wenig deutete bis zur Pause auf ein Schützenfest hin. Die Ismaninger, mit nur drei Punkten im Tabellenkeller, bemühten sich eifrig, die „Null“ zu verteidigen. Doch im zweiten Abschnitt änderte sich die Szene radikal, und einem Akteur gelang ein außergewöhnliches Kunststück: Mit vier Treffern (zwischen der 50. und 88. Minute) sorgte Jose Maximiliano Andrade Ceballos für eine klaren Heimsieg. Der Echinger Torjäger hat jetzt schon achtmal in dieser Saison getroffen und ist der Garant dafür, dass der Landesliga-Absteiger weiter im Titelrennen bleibt.