FC Bayern II: Transfer von Desiré Segbé erweist sich als Glücksgriff

Desiré Segbé Azankpo kommt immer besser in München an. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Der FC Bayern München II rehabilitiert sich für die bittere Niederlage in Burghausen. Beim TSV Rain zeigt die Demichelis-Elf eine starke Vorstellung.

München – Der Transfer von Desiré Segbé Azankpo erweist sich immer mehr als Glücksgriff. Eigentlich war der 29-jährige Nationalspieler des Benin nur ein Vertragsdetail bei der Verpflichtung Sadio Manés, mittlerweile aber gewinnt er zunehmend an Wert für die Reserve des Rekordmeisters.

Nachdem Segbé bei seinem Debüt (6:0 gegen Heimstetten) keine Minute für sein erstes Tor benötigt hatte, verschoss er in der Vorwoche beim 0:5 in Burghausen noch einen Strafstoß. Am Samstag in Rain aber hatte er schon beim Führungstreffer von Grant-Leon Ranos (14.) seine Füße im Spiel, das 2:0 erzielte er selbst (29.). Den Treffer zum Endstand steuerte schließlich Justin Janitzek bei (71.), Trainer Martin Demichelis attestierte seinem Team anschließend „eine gute Reaktion auf die bittere Niederlage in Burghausen“. Sein Team habe „heute sehr kompakt gespielt“, lobte Demichelis, „und wenig zugelassen“. (kik/mh)