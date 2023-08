Münchens Regionalligisten stolpern – Bayern-II-Kapitän beim Comeback erneut verletzt

Von: Robert M. Frank

Teilen

Schon wieder: Bayern-Anführer Timo Kern (2.v.re.) musste mit einer Sprunggelenksverletzung vorzeitig vom Feld. © IMAGO/DiZ-PiX

Für die beiden Münchner Regionalligisten war es ein Spieltag zum Vergessen: Der FC Bayern II kann zuhause weiter nicht gewinnen, Türkgücü verliert.

München – Dem FC Bayern II blieb nur ein Unentschieden gegen einen Aufsteiger – dazu trübte eine Verletzung das Heimspiel. Türkgücü München dagegen verlor in Aschaffenburg trotz des Traumtores eines Youngsters.

FC Bayern II – SV Schalding-Heining 1:1 (1:1). – Es passte alles zusammen: Erst mussten die kleinen Bayern auf ihren rotgesperrten Cheftrainer Holger Seitz verzichten. Dann verletzte sich Kapitän Timo Kern ausgerechnet bei seiner Rückkehr in die Startelf erneut und musste das Spielfeld mit lädiertem Sprunggelenk verlassen.

Noch mit ihrem Leitwolf auf dem Feld zeigten sich die Hausherren zunächst bei langen Bällen der Gäste viel zu anfällig. In der 10. Minute beging der zuletzt mit einem Profivertrag ausgestattete FCB-Torwart Tom Ritzy Hülsmann bei einem Konter der Niederbayern ein Foul im eigenen Strafraum, den Elfmeter verwertete Fabian Schnabel zum 0:1 (11.). Immerhin: Für die Heimelf erzielte Kern per Foulelfmeter zunächst noch das 1:1 (30.). In der zweiten Hälfte verzweifelten die Münchner aber am blendend aufgelegten Gäste-Schlussmann Max Böhnke. „Gegen einen tief stehenden Gegner haben wir nicht genug Lösungen gefunden und auch die Torchancen nicht genutzt“, lautete das Fazit von Co-Trainer Sebastian Dreier.

SV Viktoria Aschaffenburg – Türkgücü München 2:1 (2:1). – Die torreiche Vorwoche mit zehn Treffern in zwei gewonnen Pflichtspielen schlug beim Team von Trainer Alper Kayabunar diesmal ins Gegenteil um.

Trotz Feldüberlegenheit sprang für die Münchner in Aschaffenburg diesmal nichts Zählbares heraus. „Die zweite Halbzeit war trotzdem sehr gut“, meinte Kayabunar trotzig. Den Beginn der ersten Hälfte allerdings verschlief die in dieser Saison nach Flanken anfällige Münchner Mannschaft. Aschaffenburgs Luca Dähn erzielte prompt nach einer Freistoßhereingabe per Kopf das 1:0 für die Heimelf (10.).

Zu tief geflogen: Serhat Imsak und Kollegen fehlte diesmal die Konsequenz vor dem Tor. © IMAGO/DiZ-PiX

Das 19-jährige Sturmtalent Halit Yilmaz konnte in ähnlicher Manier wie zu Saisonbeginn beim gewonnenen Derby gegen Bayern II per Fernschuss in den Winkel (44.) zunächst noch ausgleichen. Viktoria-Kapitän Benjamin Baier (45.+1) stellte aber noch vor der Pause mit einem abgefälschten Schuss den Endstand her. Türkgücüs Anlaufen in der zweiten Hälfte blieb trotz guter Chancen blieb indes erfolglos. (Robert M. Frank)