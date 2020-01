Bayern II doch eine Nummer zu groß für Türkgücü?

Die kleinen Bayern gewinnen mit 3:1

Der Tabellen-15. der dritten Liga bezwingt den souveränen Tabellenführer der Regionalliga mit 3:1. Für Türkgücü war es das Debüt im „neuen“ Stadion.

München – Für den FC Bayern II war es die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt in der 3. Liga am kommenden Sonntag in Uerdingen, für Gegner Türkgücü der Start in die siebenwöchige Vorbereitung. Dieser unterschiedliche Leistungsstand machte sich auch auf dem Platz bemerkbar. Mit 3:1 bezwang der Tabellen-15. der 3. Liga den souveränen Tabellenführer der Regionalliga Bayern am gestrigen Sonntag vor knapp 1500 Zuschauern im Grünwalder Stadion. Dort werden die Münchner Türken künftig neben dem TSV 1860 und der Reserve des FC Bayern ebenfalls ihre Heimspiele austragen.

Für die durch etliche Abstellungen zu den Profis personell arg dezimierten „kleinen“ Bayern trafen Oliver Batista Meier (36.), Angelo Stiller (37.) und Timo Kern per Strafstoß (49.), den Ehrentreffer für die Mannschaft von Trainer Reine Maurer erzielte Furkan Zorba (62.).