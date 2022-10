Gäste führen, dann geht das Licht aus: SV Aubing sauer über Spielabbruch in Deisenhofen

Von: Moritz Bletzinger

Patrick Ghigani: Der Trainer des SV Aubing ärgert sich sehr über den Spielabbruch in Deisenhofen. © Symbolbild/Imago/Jan Huebner/SV Aubing

Der SV Aubing führt mit 1:0 beim FC Deisenhofen II. Aber dann fällt in der 76. Minute das Flutlicht aus. Coach Ghigani ärgert sich über verlorene drei Punkte.

Aubing – Drei Spiele in Folge hatte der SV Aubing verloren. In Deisenhofen sah es dann lange Zeit wieder gut aus für den Tabellenelften der Bezirksliga Süd. Doch in der Schlussphase wurde es zappenduster.

Und zwar im wörtlichen Sinne: Das Flutlicht ging aus. Schiedsrichter Luca Schulze blieb in der 76. Minute nichts anderes übrig, als die Partie am Freitagabend abzubrechen. Absicht unterstellt den Hausherren natürlich niemand, trotzdem hadert der SV Aubing mit der Flutlicht-Panne.

Aubing-Coach Ghigani ärgert sich über Spielabbruch: „Die Mannschaft hat sich den Dreier verdient“

„Du warst eigentlich wieder in der Spur, die Mannschaft hat hart gearbeitet, hat sich den Dreier verdient. Und dann kurz vor Schluss der Spielabbruch. Das war natürlich bitter für die Jungs“, sagt Aubing-Coach Patrick Ghigani am Rande des Legendenderbys zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Bayern.

Sein Team liegt momentan nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen, direkt hinter dem SV Aubing steht der FC Deisenhofen II auf Platz zwölf. „Wir sind holprig in die Saison gekommen, hatten viele Verletzte. Jetzt sind wir aber auf einem sehr guten Weg. Die Sache in Deisenhofen ist jetzt sehr bitter“, hadert Ghigani. Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten hätte der SV Aubing die sportliche Lage etwas entschärft.

Flutlichtpanne zwischen FC Deisenhofen II und SV Aubing: „

„Aber wir lassen uns davon jetzt nicht beirren“, verspricht der ehemalige Haching-Profi: „Wir spielen mit einer jungen Truppe, haben jedes Wochenende fünf, sechs Spieler in der Startelf, die letzte Saison noch A-Jugend gespielt haben. Wir müssen einfach ruhig bleiben.“ Trotzdem sollen vor der Winterpause unbedingt noch ein paar Punkte aufs Konto: „Wir müssen jetzt pushen. Wenn in den nächsten Spielen nichts Zählbares bei rausspringt, wird es halt auch eng. Du willst vor allem mit so einer jungen Truppe nicht so in die Winterpause gehen“, bekräftigt der Aubing-Coach.

„Das ist blöd gelaufen mit der Flutlicht-Sache. Das ärgert mit tatsächlich sehr“, schließt Ghigani: „Aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir den Fokus auf das nächste Spiel legen und da dann den Dreier einfahren.“ Der SV Aubing trifft am Sonntag (14.30 Uhr) auf die SpVgg Haidhausen. Das Flutlicht wird beim Duell gegen den Tabellenzweiten immerhin kein Faktor sein. (moe)