FC Hellas: Trainer Letica mit Rundumschlag nach Spieler-Zusammenbruch - „Er hätte sterben können“

Von: Paul Ruser

Der Zustand des Rasens im Hans-Bayer-Stadion war eine Sache, die bei Hellas-Trainer Adis Letica für Unverständnis sorgte. © Fupa / Georg Kitsios

Vor der Neuauflage des Bezirksliga-Aufstiegsspiels, welches am Sonntag abgebrochen wurde, gab Hellas-Trainer Adis Letica seine Stimmen ab - größtenteils verärgert.

Lohhof/ München - Er war lange ruhig, doch nun platzt Adis Letica der Kragen. „Ich habe kein Bock mehr, ich will es beenden“, so beginnt der Trainer des FC Hellas seine Wutrede. Kaum jemand wird von ihm verschont. Das komplette Ereignis Bezirksliga-Aufstiegsrelegation für den Coach? Eine Katastrophe.

Angefangen beim schockierenden Vorfall um den eigenen Spieler Sokratis Evangelou, der in Folge eines Schlages auf den Kopf kurze Zeit später bewusstlos zu Boden ging und mit der Diagnose „leichter Herzinfarkt“ ins Krankenhaus geliefert werden musste, über das laut Letica „enttäuschende Verhalten des Bayerischen Fußball-Verbandes“ sowie die schlechten Bedingungen im Hans-Bayer-Stadion des SV Lohhof bis hin zum Relegations-Gegner FC Wacker und zur Medienberichterstattung - alles war dabei. So dürfte der 43-Jährige froh sein, wenn er das Kapitel Aufstieg - unerheblich seines Ausganges - ad acta legen kann.

FC Hellas gegen FC Wacker: Verheißungsvolles Nachbarschafts-Aufstiegsduell endet dramatisch

Aber der Reihe nach. Beide Mannschaften tragen ihre Heimspiele normalerweise auf der Sportanlage Untersendling in der Demleitner Straße aus, dennoch fand das Spiel im Hans-Bayer-Stadion statt - was Letica anfangs auch noch guthieß: „Es gab die Möglichkeit, neutral zu spielen. Warum also nicht?“ Mehrere Gründe nennt der Hellas-Coach: „Wir fühlen uns zuhause nicht wohl, wir spielen dort ungern. Wir haben nicht mal einen kleinen Raum, wo wir einen Computer hinstellen können. Zudem sind unsere Kabinen schlecht, vor allem im Vergleich zu Wacker.“

Warum Letica so gut Bescheid weiß? Der 43-Jährige trainierte 2019 für ein Jahr die Kicker des FC Wacker, ehe er nach „internen Geschichten“ den Verein verließ und sich dem FC Hellas anschloss. Das Verhältnis zu seinem Ex-Klub sei zerrüttet, „böses Blut“ fließe zwischen beiden Parteien aber nicht. In seiner Wacker-Zeit erreichte Letica vieles: „Ich habe sie übernommen, als sie Vorletzter waren, Ich habe sie nach oben gebracht, eine super Mannschaft aufgebaut.“ Dann kam der Bruch, Missverständnisse, über die Letica in der Öffentlichkeit nicht reden will, aus Respekt vor dem Verein. „Es sind Dinge passiert, das ist Wahnsinn. Alle meine Kollegen haben geraten, sag die Wahrheit. Ich mache das nicht. Ich trage meine Wut aber im Herzen, habe meine Gründe. Sie wissen, dass sie Fehler gemacht haben - Herr Bamminger weiß das ganz genau. Warum sollte ich dem Verein Schaden zufügen? Ich könnte es tun, mache es aber nicht. Meine größte Motivation bei Hellas ist es, Wacker sportlich zu überholen. Was intern mit einzelnen Personen abgegangen ist, dazu will ich mich nicht äußern“, lässt Letica wissen und betont den Frieden zwischen den beiden Seiten.

Es sind Dinge passiert, das ist Wahnsinn. Sie wissen, dass sie Fehler gemacht haben - Herr Bamminger weiß das ganz genau.

„Ich habe die Kabine von Wacker zu einer Profi-Kabine umgestaltet. Klar, ich habe es nicht bezahlt, aber ich habe alles in die Wege geleitet. Ich war derjenige, der Druck gemacht hat.“ Mittlerweile bereue der Fußballlehrer aber die Wahl des Stadions des SV Lohhof. Schuld gebe er dem Bayerischen Fußball-Verband. Dass ein Aufstiegs-Relegationsspiel die Kirsche auf der Sahnetorte darstellt, ist klar: „Das ist ein Highlight für alle Spieler, das muss top organisiert sein.“ War es für Letica aber nicht. Gleich mehrere Dinge regen ihn noch Tage später auf. „Ich habe drei Relegationen gespielt“, holt Adis Letica weit aus, „alle mit dem TSV Gräfelfing. Das war alles top organisiert. Oder letzen Dienstag in Karlsfeld - nur Lob. Bälle und Wasser standen zur Verfügung, der Platz war in einem hervorragendem Zustand.“ Stichwort Platz. Über den sich Letica wohl noch eine Weile ärgern wird: „Du bekommst so ein geiles Stadion in Lohhof. Und dann siehst du so einen Rasen: 10 Zentimeter hoch. Das ist der Wahnsinn. Wer da auf dem Rasen war, weiß, dass man da keinen vernünftigen Pass spielen kann. Der Ball hüpft einem dauernd vom Fuß. Das ist nicht normal.“

Damit aber nicht genug: „Und dann ziehen wir uns in so einer Kabine im Keller um, das ist peinlich. Da hat es jedes B-Klassen-Team besser. Wir hatten pro Person vielleicht 30 Zentimeter Platz zum Umziehen.“ Was ihn besonders nervt. Die regulären Kabinen des SV Lohhof waren verschlossen. So mussten die Teams ausweichen - sehr zum Ärger des Übungsleiters. Und damit war das Schlimmste vom letzten Sonntag noch nicht passiert. Der Kreis an Unprofessionalität seitens des BFV stimme für Letica aber mit dem Verhalten bezüglich seines Spielers Sokratis Evangelou überein.

FC Hellas gegen FC Wacker: Ein Spiel zum Vergessen für Adis Letica

Auch zum - laut Letica vonseiten des FC Wacker zu hochgeschaukelten - Verhalten des BFV nach dem Kollaps seines Schützlings hat der Trainer noch ein paar Worte zu verlieren. Den Satz vom Verantwortlichen Volker Blum, dass die Partie noch an diesem Tag unbedingt noch zu Ende gespielt werden muss, kann er nicht bestätigen: „Ich habe es nicht gehört. Aber Fakt ist: Keiner, weder der Schiedsrichter, noch Herr Blum, kam zu mir, um mir die Entscheidung (zur Fortsetzung der Partie; Anm. d. Red.) und die Verantwortung abzunehmen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich gefragt werde: ‚Fühlen Sie sich in der Lage, weiterzuspielen? Es liegt an euch, wir können es abbrechen und es wiederholen.‘ Wurde ich nicht, ich hätte abgebrochen. Das Spiel hätte nicht mehr angepfiffen werden dürfen.“

Was bekanntlich aber nicht geschah. Stattdessen lief die Partie lief weiter, ehe ein drohendes Unwetter Schiedsrichter Richard Conrad zum Spielabbruch bewegte. „Ich war in der ganzen Hektik immer noch geschockt. In dem Moment war mir alles egal mir war nur die Gesundheit von Evangelou wichtig. Ich habe meine Spieler gefragt, ob sie weiterspielen wollen. Hätte ich sie heute gefragt, hätten sie nicht weitergespielt - auch sie standen unter Schock. Sie wollten dem Spieler eine Freude machen und weiterspielen. Als Geste, dass sie hinter ihm stehen.“ So verärgert Adis Letica auch vom vergangenen Sonntag berichtet, Spielleiter Volker Blum schreibt er nicht die ganze Schuld zu: „Ja, ich war enttäuscht von Herrn Blum. Er hätte anders auftreten können. Aber er hat sich sehr oft entschuldigt, was ich auch annehme. Fehler sind menschlich.“

FC Hellas gegen FC Wacker: Neuauflage am kommenden Sonntag

Und noch etwas wurmt Letica. Die Öffentlichkeit. „Viele Leute kommentierten im Internet, ob man denn bei jeder Kleinigkeit das Spiel abbrechen müsse. Liebe Leute: Wir sollten mal darüber nachdenken, dass er hätte sterben können. Das ist nicht irgendein Foul, wo man sich etwas das Knie verdreht oder der Fuß umknickt. Das ist auch schlimm, aber das ist was Anderes.“ Des Weiteren wurde auch über die Ursache des Kollapses geredet. „Es wurde viel spekuliert: ‚Er hatte vorher Herzprobleme, er hat vergessen seine Tabletten zu nehmen, sie haben ihm den Kopfverband zu fest angezogen, und und und.‘ So ein Schmarrn. Der Junge kennt seinen Körper in- und auswendig, er ist Fitnesscoach. Das Ganze ist nach dem Schlag und der Platzwunde zu Beginn des Spiels passiert.“

Zum Abschluss beruhigt sich Letica etwas. Es gilt, nach vorne zu schauen, schließlich setzte der BFV die Nachholpartie auf den kommenden Sonntag. Laut BFV-Spielleiter Volker Blum stehe der Termin, was der FC Wacker aber verhindern will: „Der Fußballverband kann das Spiel aus zweierlei Gründen verschieben: Zum einen könnte man ein Spiel verschieben, wenn ein Verbandsinteresse vorliegen würde. Zum anderen bräuchte es die Zustimmung des Gegner, die aber nicht mehr vorliegt.“ Adis Letica habe es nämlich satt: „Mittlerweile ist es mir wurscht, ich will es beenden. Ich weiß nicht, was es Wacker bringt, eine Woche später zu spielen, man kommt eher aus dem Rhythmus. Zudem muss ich für die kommende Saison planen - ich hänge voll in der Luft.“ Eines wurde aber noch geändert: Spielort bleibt zwar die Sportanlage Untersendling, statt dem von Letica verhassten Kunstrasen kommt es aber auf dem Hauptplatz zum Showdown. (Paul Ruser)