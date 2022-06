FC Wacker und FC Hellas klagen nach Spielerzusammenbruch an: „Der BFV spielt mit Menschenleben“

Von: Paul Ruser

Die Partie zwischen dem FC Hellas und dem FC Wacker fand ein unrühmliches Ende. © Fupa

Zwischen dem FC Hellas und dem FC Wacker wurde im Aufstiegsfinalspiel kein Sieger gefunden. Nach einem medizinischen Notfall kritisierten beide Vereine den BFV aufs Schärfste.

Lohhof/ München - Es sollte ein spannendes Fußballfest werden. Mit dem FC Hellas und dem FC Wacker standen sich zwei Kreisligisten auf Augenhöhe gegenüber, um das Ticket für die Bezirksliga auszuspielen. Es gab am Ende keinen Gewinner, das Spiel wurde aufgrund eines schweren Unwetters abgebrochen. Darüber sprach nach dem Spiel aber niemand. Grund dafür war ein medizinischer Notfall in der ersten Hälfte - und Fassungslosigkeit bei den Verantwortlichen und Spielern beider Mannschaften. Mittendrin der BFV, der von beiden Seiten kritisiert wird. Florian Bamminger, der Vorstand des FC Wacker München, sprach im Nachhinein von einem „menschenverachtenden Verhalten des Bayerischen Fußballverbandes.“

Aber der Reihe nach. Um 15.08 Uhr pfiff Schiedsrichter Richard Conrad die Begegnung an. Hellas fand besser in die Partie, doch nach einer knappen Viertelstunde jubelten die Anhänger von Wacker. Der Grund: Elfmeter! Nils Börner schnappte sich die Kugel - und fand im Hellas-Keeper Georgios Blantis seinen Meister.

FC Wacker München gegen FC Hellas: Spieler muss auf dem Feld notversorgt werden

Kurze Zeit später stellte Sokratis Evangelous Zusammenbruch alles in den Schatten. Der Hellas-Stürmer wurde umgehend von den umstehenden Spielern und Betreuern notversorgt, ein Sanitäter und ein Arzt eilten von der Tribüne zu Hilfe, wie Hellas-Vorstand Georgios Kitsios bestätigte. Trotzdem musste der Rettungswagen kommen. Evangelou wurde bei Bewusstsein auf einer Trage in das Notarztauto gebracht und Richtung Krankenhaus gefahren.

An Fußball war nicht zu denken. Spieler und Trainer beider Mannschaften waren nach diesem Ereignis sichtlich berührt „Spieler von uns haben geweint“, schildert Kitsios den Moment. Beide Teams wollten und konnten nicht mehr weiterspielen, dennoch taten sie es. Wenn auch nicht ganz freiwillig. Die Hintergründe dazu sorgten bei den Verantwortlichen beider Mannschaften für Unverständnis. Torlos ging es in die Kabine. 20 Minuten nach Wiederanpfiff schickte der Unparteiische Conrad die Mannschaften erneut in die Katakomben. Bis das Spiel wegen des heftigen Wetterumschwungs abgebrochen wurde. Danach kochten die Emotionen über.

„Das ist eine Riesen-Sauerei, das ist ein Skandal.“

„Das ist eine Riesen-Sauerei, das ist ein Skandal“, schimpft Bamminger. „Das ist wirklich traurig. Traurig, wenn ein Menschenleben unwichtig ist“, fügte Kitsios an. Es geht um eine Aussage von BFV-Spielleiter Volker Blum, der das Spiel betreute. „Das Spiel muss heute auf jeden Fall zu Ende gespielt werden“, soll Blum laut Bamminger, Kitsios und den Spielern beider Teams noch auf dem Rasen neben dem bewusstlosen Hellas-Akteur gesagt haben. Eine Aussage, die für Bamminger „das Fass endgültig zum Überlaufen brachte.“

Denn Bamminger und der FC Wacker hatten schon unter Woche „Ärger mit dem BFV“ (beim Spiel gegen den FC Phönix war das Flutlicht ausgegangen, die Partie musste wiederholt werden). „Es läuft beim Bayerischen Fußball-Verband einiges schief“, findet Bamminger, „und was mich brutal ärgert, ist, dass es noch keine Nachfrage gab, wie es dem betroffenen Spieler geht.“

FC Hellas München: Vorsichtige Entwarnung nach Zusammenbruch auf dem Platz

Kitsios gibt vorsichtig Entwarnung: „Er ist stabil und ansprechbar. Im Krankenhaus wird gerade gecheckt, ob es eventuelle Folgeschäden gibt.“ Laut den Notärzten hatte Evangelou auf dem Rasen Probleme mit seinem Herzen. Zudem hatte der Spieler laut Kitsios in der Vergangenheit mit Blutdruck-Problemen zu kämpfen.

Der FC Hellas und der FC Wacker suchten im Anschluss an das unrühmliche Ende noch einmal das Gespräch mit dem BFV-Verantwortlichen Blum. „Ihr wisst selber, dass es scheiße ist, was ihr macht. Es ist nicht im Sinne des Sports, ihr werdet eurer Funktion nicht gerecht. Ihr versteckt euch hinter Paragraphen“, schaltete sich Wacker-Trainer Flo Hahn mit kritischen Aussagen in Richtung Volker Blum mit ein - und erntete tosenden Beifall von den Umstehenden.

„Ich bin zum Schiedsrichter hingegangen und habe ihm gesagt, wenn Hellas nicht mehr weiterspielen will, brechen wir das Spiel ab, ich nehme es auf meine Kappe und wir wiederholen das Spiel.“

„Der Verband ist dafür zuständig, den Spielbetrieb zu organisieren. Der Verband war bereits am Dienstag unfähig, als nach 110 Minuten das Licht ausging. Da konnten wir nichts dafür und der Gegner auch nicht. Bei mir sind mehrere Spieler absolut am Ende, sie sind überbelastet“, führt der Coach später aus. Hintergrund: Das heutige Spiel stellte für den FC Wacker das fünfte Spiel in neun Tagen dar, eine Verschiebung der Partie vonseiten der Vereinsführung lehnte der BFV ab.

Was Volker Blum zu den Anschuldigungen zu sagen hat? „Ich bin zum Schiedsrichter hingegangen und habe ihm gesagt, wenn Hellas nicht mehr weiterspielen will, brechen wir das Spiel ab, ich nehme es auf meine Kappe und wir wiederholen das Spiel.“ Angesichts der scharfen Anschuldigungen wirft es kein gutes Licht auf den Bayerischen Fußball-Verband. (Paul Ruser)