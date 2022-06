„Wollen unter die ersten drei“ - FC Kosova München peilt Wiederaufstieg an

Von: Sebastian Isbaner

Der FC Kosova München will wieder in die Bezirksliga zurück © Hans Lippert

Der FC Kosova München greift nach dem Abstieg in der Kreisliga neu an. Bis zum Saisonstart soll ein schlagkräftiger Kader bereit stehen.

München - FC Kosova München bereitet sich für die kommende Spielzeit in der Kreisliga vor. Nach einer unglücklichen Saison war der Abstieg aus der Bezirksliga Süd nicht zu vermeiden. Nun stellt sich das Team neu auf. Dazu wurde ein neues Trainerteam ins Boot geholt. Arlind Daschner und Bujar Selmani kommen vom TSV Sauerlach in den Münchner Süden.

Kosova München: Neues Trainerteam soll Mannschaft wieder in die Erfolgsspur führen

Die beiden sind schon mehrere Jahre zusammen auf der Bank als Trainer-Duo tätig. Seit der Saison 17/18 betreuten sie zusammen den TSV Sauerlach. Daschner übernahm dabei die Position des Chef-Coaches. Selmani stand als spielender Co-Trainer auf dem Platz. Zusammen führten sie den TSV von der A-Klasse bis in die Kreisliga. Das brachte die beiden schlussendlich auch auf den Wunschzettel von Kosova München.

„Wir waren nun schon länger auf der Suche nach einem neuen Trainerteam. Da wurden uns die beiden empfohlen“, sagt Abteilungsleiter Betim Troni im Gespräch mit Fussball-Vorort/FuPa Oberbayern. „Wir sind alle sehr überzeugt davon, dass die beiden die richtige Lösung für uns sind.“

„Wir sind noch auf der Suche nach dem ein oder anderen Spieler“

Mit dem neuen Trainergespann soll es so schnell wie möglich wieder Erfolg bei den Münchnern geben. Der Bezirksliga-Absteiger will in der Kreisliga von Beginn an oben angreifen. „Unser Ziel ist es, auf jeden Fall oben mitzumischen und unter die ersten drei Teams zu kommen. Der sofortige Wiederaufstieg muss es aber nicht verpflichtend sein. Wir müssen uns als Mannschaft auch erst einmal finden. Ein Großteil des Kaders besteht aus neuen Spielern“, sagt Troni.

Auch das Spielerpersonal des Kreisligisten ist noch nicht komplett. „70 bis 80 Prozent des Kaders stehen. Wir sind noch auf der Suche nach dem ein oder anderen Spieler“, so der Abteilungsleiter. Daher bietet der FC Kosova München auch die ersten Probetrainings vor dem offiziellen Vorbereitungsstart am 05.07 an und freut sich auf neue Gesichter. „Alle hungrigen Spieler, die oben in der Kreisliga mitspielen wollen, sind willkommen.“ (Sebastian Isbaner)