FC Kosova München holt Meistermacher Gzim Shala: „Ich bin kein Zauberer, sondern nur Trainer“

Von: Vinzent Fischer

Wechselt von Türk Spor Garching zum FC Kosova München: Meistermacher Gzim Shala.

Nach zwei Jahren beim FC Türk Sport Garching stellt sich Gzim Shala einer neuen Herausforderung. Der Trainer-Routinier wechselt zum FC Kosova München.

München – Im Sommer 2021 war Gzim Shala (58) beim FC Türk Sport Garching mit einem klaren Ziel angetreten: Der Aufstieg in die Kreisliga sollte her – spätestens in zwei Jahren. Nach zwei Spielzeiten ist Shala das Meisterstück tatsächlich gelungen. „Meine Mission ist abgeschlossen“, sagt der Trainer im Gespräch mit Fussball Vorort / FuPa Oberbayern hochzufrieden.

„Es waren zwei schöne, aber auch sehr intensive Jahre“, blickt Shala zurück. Die Garchinger sind unter ihm nicht nur Meister, sondern auch die fairste Mannschaft der Liga geworden. Jetzt kann sich Gzim Shala reinen Gewissens einer neuen Aufgabe widmen: „Ich wollte im Guten mit dem Verein auseinandergehen.“

FC Kosova München verpflichtet Gzim Shala – Rückkehr zu alten Bekannten

Wohin es den Trainer-Routinier zieht, ist schon sicher: Er unterschreibt für zwei Jahre beim Kreisligisten FC Kosova München. „Endlich“, sagt der Kosovo-Albaner, der sich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit seinen „Landsmännern“ freut. „Der Kontakt steht schon jahrelang, aber irgendwie hat es nie gepasst“, erklärt Shala. Doch der Verein sei „sehr geduldig und hartnäckig“ geblieben, berichtet er schmunzelnd.

Und so kommt die Zusammenarbeit doch noch zustande. Beim FC Kosova trifft Gzim Shala auf alte Bekannte. Mit Abteilungsleiter Betim Troni arbeitete er bereits vor 13 Jahren in Berlin beim damaligen Bezirksligisten FC Liria zusammen. Shala war in verschiedenen Rollen im Verein tätig, Troni zunächst Spieler und später auch Funktionär. „Wir kennen uns sehr gut“, so Shala. „Wir haben dort erfolgreich gearbeitet und wissen, wie das geht.“

Gzim Shala freut sich beim FC Kosova München auf eine „intakte Mannschaft“

Jetzt schließt sich gewissermaßen der Kreis für Gzim Shala. Er freut sich vor allem auf eine „intakte Mannschaft“, die in dieser Saison die Relegation zur Bezirksliga wohl knapp verpassen wird. „Der Verein hat langfristige Ziele und will nicht mit dem Kopf durch die Wand“, sagt Shala. Er soll motivieren und dem Team vor allem Disziplin eintrichtern.

Trotzdem hat der FC Kosova München natürlich Ansprüche auf die Rückkehr in die Bezirksliga (zuletzt von 2019 bis 2022). „Klar“, gesteht auch Gzim Shala, der mit seinem neuen Verein das zweite Meisterstück in Folge schaffen will. Doch er betont auch: „Ich bin kein Zauberer, sondern nur Fußball-Trainer.“ (vfi)