„Tolle Stimmung“ trägt Aufsteiger Neuhadern zum vorzeitigen Klassenerhalt

Von: Vinzent Fischer

Auch mit den Spitzenteams der Bezirksliga Süd – wie hier der SV Bad Heilbrunn – konnte der FC Neuhadern mithalten. © FuPa/Oliver Rabuser

Der FC Neuhadern hat den Klassenerhalt gesichert und spielt damit auch nächste Saison in der Bezirksliga. Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner freut sich.

München – Traditionell tun sich Aufsteiger schwer, in der höheren Liga die Klasse zu halten. Der FC Neuhadern hat aber eine weitgehend ruhige Saison hinter sich. Schon zwei Spieltage vor dem Saisonende haben die Münchner den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd sicher. Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner erklärt das Erfolgsrezept des FC Neuhadern.

FC Neuhadern sichert als Aufsteiger zwei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt

„Jeder bei uns weiß diesen Erfolg einzuordnen und wertzuschätzen“, sagt er gegenüber Fussball Vorort / FuPa Oberbayern. Der 32-Jährige hat bereits Erfahrungen in der Bezirksliga Süd gemacht. In der vergangenen Saison trainierte er 18 Spiele lang den Ligakonkurrenten TSV Neuried. Für den TSV 1860 München arbeitete er zudem im Jugendbereich.

Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner freut sich über den Klassenerhalt mit dem FC Neuhadern. © FuPa

Der Klassenerhalt sei ein „Riesen-Erfolg, es freut mich wahnsinnig für die Truppe und das gesamte Trainerteam“, schwärmt Zgud-Schoeppner. Durch einige Abgänge vor und während der Saison habe der FC Neuhadern Qualität verloren. Dennoch konnte der Verein kontinuierlich punkten und auch gegen die ambitionierten Teams der Liga aus Garmisch-Partenkirchen, Bad Heilbrunn oder Haidhausen bestehen.

Nach einer starken Hinrunde stand der FC Neuhadern mit 27 Punkten sogar auf Platz fünf in der Tabelle. In der Rückrunde ging dem FCN zwar etwas die Puste (bislang 13 Punkte), doch gepaart mit dem komfortablen Polster aus der Hinrunde reichte es am Ende frühzeitig für den Klassenerhalt.

FC Neuhadern: Zgud-Schoeppner will die Mannschaft „gezielt und punktuell verstärken“

Das liegt nicht zuletzt an der mannschaftlichen Geschlossenheit, findet der Trainer, der auch in der kommenden Saison beim FC Neuhadern an der Seitenlinie stehen wird. Der Coach hat Blut geleckt und freut sich auf eine weitere Saison in der Bezirksliga. Besonders die Auswärtsreisen mit dem Bus haben dem Team Spaß gemacht. „Da war immer eine tolle Stimmung“, erinnert sich Zgud-Schoeppner. Auch der Derbysieg beim TSV Großhadern blieb dem Coach in freudiger Erinnerung.

„Ich fühle mich sehr wohl in Neuhadern“, sagt Zgud-Schoeppner, der aus privaten Gründen nach Neufahrn (Landkreis Freising) gezogen ist. „So schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben“, lautet die Devise für die zweite Bezirksliga-Spielzeit, auch wenn der Trainer weiß, dass es eine schwere Saison werden könnte.

Für die „Mission Klassenerhalt“ will der Trainer seine Mannschaft „gezielt und punktuell verstärken“. Ein größerer Umbruch ist beim FC Neuhadern nicht vorgesehen. Stattdessen setzt der Verein auf Kontinuität – nicht nur auf der Trainerbank. (vfi)