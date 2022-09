Neuhadern fiebert Duell gegen Favorit Murnau entgegen - „Wir sind in der Lage, zu punkten“

Von: Sebastian Isbaner

FC Neuhaderns Coach Maximilian Zgud will sich gegen Spitzen-Team TSV Murnau teuer verkaufen. © Dagmar Rutt

Der FC Neuhadern konnte seine Sieglos-Serie mit einem Sieg in Deisenhofen beenden. Nun empfängt die Zgud-Elf den Aufstiegsaspiranten TSV Murnau.

Neuhadern - Für den FC Neuhadern geht es wieder bergauf. Nach dem guten Saisonstart musste der Aufsteiger zuletzt drei Pleiten in Folge einstecken. Unter anderem unterlagen die Münchner deutlich gegen den FC Penzberg und Landesliga-Absteiger BCF Wolfratshausen.

Auch gegen den SV Bad Heilbrunn musste sich der Bezirksliga-Aufsteiger aufgrund zweier Standard-Gegentore geschlagen geben. Doch der Knoten beim FC Neuhadern platzte schließlich unter der Woche. Gegen die Reserve vom FC Deisenhofen gewann die Elf von Cheftrainer Maximilian Zgud auswärts mit 4:1.

FC Neuhadern: Sieg für das Selbstbewusstsein - Zgud-Elf ringt Deisenhofen II mit 4:1 nieder

„Es war ein verdammt wichtiger Sieg. Vor allem auch für den Kopf. Die letzten drei Wochen waren schwierig. Wir hatten viele Ausfälle zu beklagen. Trotz Rückstand sind wir gegen Deisenhofen wieder zurückgekommen. Wir haben eigene Akzente gesetzt, diszipliniert gespielt und am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen. Hut ab vor den Jungs, das haben sie sich verdient“, so Zgud nach dem Spiel im Gespräch mit FuPa Oberbayern.

Für den Neuhadern-Coach war der Auswärtssieg genau das richtige Zeichen zum passenden Zeitpunkt. „Der Sieg ist wichtig fürs Selbstbewusstsein. Die Qualität ist auf jeden Fall da.“ Am kommenden Spieltag wartet mit Bezirksliga-Aufsteiger und Aufstiegsaspirant TSV Murnau allerdings der nächste schwere Brocken.

„Wir gehen in das Spiel gegen Murnau rein und wollen uns teuer verkaufen.“

Der vor diesem Spieltag noch Führende der Bezirksliga-Süd erwischte einen Saisonstart nach Maß und konnte die Landesliga-Ambitionen schon bestätigen. „Wir gehen in das Spiel gegen Murnau rein und wollen uns teuer verkaufen. Es sind alle wieder an Board. Wir können endlich wieder, abgesehen von Alexander Gratz, aus dem Vollen schöpfen. Die Jungs sind auch gegen Murnau in der Lage, Punkte zu holen“, sagt Zgud vor dem Heimspiel gegen den TSV.

Diese Punkte werden für den FC Neuhadern im Kampf um den Klassenerhalt auch notwendig sein. Denn die Münchner befinden sich derzeit nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz. „Wir müssen weiter fleißig Punkte sammeln. Wir spielen nicht mehr in der Kreisliga. Hier muss jeder einzelne Zähler hart erarbeitet werden. Wir müssen Spiel für Spiel kämpfen, dann werden wir uns in dieser Liga auch beweisen können“, so Neuhadern-Coach Zgud. (Sebastian Isbaner)