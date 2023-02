„Individuelle Fehler abstellen“ – FC Neuhadern nimmt vorzeitigen Klassenerhalt ins Visier

Von: Sebastian Isbaner

Maximilian Zgud, Trainer des FC Neuhadern, will den vorzeitigen Klassenerhalt. © Neueder

Der FC Neuhadern startet mit zwei Neuzugängen in die Vorbereitung. Im Trainingslager soll der erste Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht werden.

Neuhadern – In knapp vier Wochen startet die Bezirksliga Süd in die Rückrunde. Die Mannschaften sind seit mittlerweile in der Vorbereitung und arbeiten auf einen erfolgreichen Saisonendspurt hin. So auch der Aufsteiger FC Neuhadern. Seit dem 30. Januar befinden sich die Jungs von Trainer Maximilian Zgud wieder im Training.

FC Neuhadern: Aufsteiger startet mit Niederlagen gegen Garching und Aschheim in die Vorbereitung

„Die Jungs ziehen gut mit. Die Trainingsbeteiligung ist top“, so Zgud im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fussball-Vorort. Der Bezirksliga-Aufsteiger absolvierte auch schon die ersten Tests. „Garching war ein guter erster Test gegen einen gestandenen Bayernligisten. Zur Halbzeit lagen wir nur mit 0:1 zurück. Gegen Aschheim haben wir dann ungünstig verloren. Wir müssen noch weiter daran arbeiten, unsere individuellen Fehler abzustellen“, sagte Neuhaderns Coach.

Den nächsten Schritt wollen die Münchner kommende Woche im Trainingslager in Österreich angehen. „Wir fahren mit 22 Jungs, einer super Beteiligung, ins Trainingslager. Da hat man nochmal ganz andere Möglichkeiten und die Chance, intensiver mit der Mannschaft zu arbeiten“, sagt Zgud.

Neuzugänge zur Rückrunde – Ben Bauer und Veron Eroglu im Trainingslager mit von der Partie

Mit dabei werden auch die zwei Winterneuzugänge des Bezirksligisten sein. Ben Bauer vom Liga-Konkurrenten SC Unterpfaffenhofen und Veron Eroglu vom Kissinger SC schlossen sich dem FCN in der Transferperiode an. „Ben ist ein junger, sehr talentierter Spieler. Ich kenne ihn noch aus meiner Zeit bei Sechzig. Bei ihm gilt es, ihn aufzubauen und an das Niveau heranzuführen. Veron hat länger nicht gespielt. Er ist ein erfahrener Spieler mit Landesliga-Erfahrung. Bei ihm wird das Ziel sein, ihn schnellstmöglich fit zu machen“, erklärt Zgud.

Bezirksliga Süd: Neuhadern startet mit Heimspiel gegen MTV Berg in die Rückrunde

Beide sollen den FC Neuhadern in der Rückrunde bei der Mission Klassenerhalt weiterhelfen und unterstützen. Zgud und seine Jungs wollen das rettende Ufer so schnell wie möglich sichern. „Wir müssen an unseren Grundtugenden festhalten und unsere Fehler abstellen. Unser Ziel ist es, schnell die nächsten Punkte einzufahren und den Klassenerhalt klarzumachen. Wir müssen es schaffen, obwohl wir nach der Hinrunde soweit in sicherem Fahrwasser sind, den Fokus hochzufahren und zu halten“, so Neuhaderns Coach. Den Rückrundenauftakt bestreitet der FC am 12. März um 14 Uhr gegen den MTV Berg. (Sebastian Isbaner)