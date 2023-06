„Es wird kein Zuckerschlecken“- FC Neuhadern München rüstet sich für das zweite Jahr Bezirksliga

Von: Michel Guddat

FC Neuhaderns Neuzugänge Pfleiderer (Bild links, Mitte) und Wassermann (Bild links, 2. v. r.) aus Planegg-Krailing und Tekeli (Bild rechts, Mitte) aus Oberalting. © Hastreiter (FC Neuhadern)

Für den FC Neuhadern München war es ein sehr erfolgreiches erstes Jahr. Platz Acht als Aufsteiger in der Bezirksliga. Dies gilt es nun zu wiederholen.

München - Es war ein toller Erfolg für den Aufsteiger FC Neuhadern. Nach vielen Jahren in der Kreisliga gelang der Aufstieg und eine Spielzeit später direkt der Klassenerhalt mit 43 Punkten. „Absolut nicht selbstverständlich, gerade wenn man schaut, wo wir herkommen“, sagte Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner.

„Viele Zuschauer und dann noch ein Sieg, was will man mehr.“

Trotz einiger Abgänge gelang es der jungen und eher unerfahrenen Truppe konstant zu punkten. Gerade in der Hinrunde sammelte der FCN starke 27 Punkte und legte somit den Grundstein für den Klassenerhalt. Zwei Spieltage vor Schluss war eine weitere Bezirksliga-Saison unter Dach und Fach.

Angesprochen auf das persönliche Highlight der Saison fiel beim Trainer sofort das Derby gegen den TSV Großhadern. „Viele Zuschauer und dann noch ein Sieg, was will man mehr.“ Ein Highlight, das in der nächsten Saison nun ausfällt, da Großhadern als Schlusslicht den Weg in die Kreisliga antreten musste. Ein Ereignis, das Zgud-Schoeppner natürlich niemandem wünscht, auch nicht dem größten Rivalen. Aber man sei „schon froh, gerade die Nase vorn zu haben“.

FC Neuhadern verstärkt sich für die zweite Bezirksliga-Saison in allen Mannschaftsteilen

Um auch die nächste Saison das Ziel Klassenerhalt zu realisieren, hat sich der Klub aus dem Münchner Süden in allen drei Mannschaftsteilen verstärkt. Innenverteidiger Leonardo Pfleiderer kommt vom SV Planegg-Krailing. Ebenfalls von Planegg-Krailing wechselt Ricardo Wassermann, der sowohl auf der Sechser, als auch auf der Acht spielen kann und das spielerische Element der Mannschaft beleben soll. Das Trio wird komplettiert von Murat Tekeli. Schon letzten Winter erhielt Zgud-Schoeppner die Zusage und schnappte sich vom TSV Oberalting-Seefeld einen Spieler, der offensiv für Wirbel sorgen soll.

Der 32-jährige Trainer zeigte sich begeistert über die Transfers und bedankte sich beim Verein. Er sieht in den drei jungen Neuzugängen „top ausgebildete Spieler, mit viel Potenzial. Genau die Spielerprofile, die wir gesucht haben.“

FC Neuhadern peilt erneut den Klassenerhalt in der Bezirksliga an

Nach der kurzen Pause für Spieler und Trainer startet der FC Neuhadern am 26. Juni in die Vorbereitung der neuen Saison. Aber erstmal geht es für die Spieler nach der aufregenden ersten Bezirksliga-Saison darum, „die Köpfe freizubekommen, um dann mit aufgeladenen Akkus die erneute Mission Klassenerhalt anzugehen“.

In der stark besetzten Liga weiß Zgud-Schoeppner: „Es wird absolut kein Zuckerschlecken. Es gilt von Beginn an, alles rauszuhauen, um sich in der Liga zu etablieren.“ Nicht mehr und nicht weniger ist das Ziel. (Michel Guddat)