FCB-U17 vor Einzug ins Finale um die Deutsche Meisterschaft

Trifft man im Finale auf Dortmunds Wunderkind?

Mit 3:0 gewann die Seitz-Truppe am Mittwoch das Halbfinal-Spiel gegen den RB Leipzig. Damit haben sich die Münchner eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag gesichert. Das Finale der U17-Meisterschaft findet am heimischen Nachwuchsleistungszentrum statt und könnte zu einem Treffen mit Dortmunds Wunderkind führen.

Eine unglaubliche Intensität prägte das U17-Spiel des FC Bayern gegen Red Bull Leipzig ab der ersten Minute. Nach dem letzten Saison-Spiel der Münchner sprach Holger Seitz, im Hinblick auf die Halbfinal-Duelle, von "zwei unterschiedlichen Spielideen", die aufeinandertreffen. Der Ballbesitz-Fußball der Roten trifft auf das Leipziger Gegenpressing. Die ersten zehn Minuten spiegelten die Analyse von Seitz exakt wieder. Der Brauseverein presste enorm früh und übte Druck auf die Innenverteidiger des FCB aus. Dadurch konnten die Bayern ihr Spiel nicht in Ruhe aufziehen. Viele Fehlpässe verhinderten die Ballstafetten, die man sonst am Campus zu sehen bekommt. Zudem klärte Leipzigs robuster Abwehrchef Talabidi, ein junger Dayot Upamecano, jeden Ball, der auch nur ansatzweise in seinen Dunstkreis segelte.

Batista-Meier entscheidet das Spiel mit zwei genialen Aktionen

In der 13. Spielminute zeigte Oliver Batista-Meier einmal mehr seine ganze Klasse. Meier wird am linken Strafraumeck angespielt, zieht in die Mitte, lässt dabei vier Leipziger aussteigen und schießt den Ball überlegt ins Tor. Batista-Meier, der in 15 Saisonspielen bei 21 Treffern steht, erinnert von der Spielweise an Kylian Mbappé. Seitz: "Der Oli ist ein Instinkt-Fußballer, der spielt Fußball aus dem Bauch heraus und ist enorm handlungsschnell." Auch beim 2:0 ist der Torjäger vom Dienst eine zentrale Figur: Jahn Herrmann spielt den Ball zu Batista-Meier, dieser lupft die Kugel über die gesamte RasenBallsport-Abwehr zu Herrmann zurück, der den Ball per Brust mitnimmt und direkt ins Gehäuse drescht. Ein Tor, das man getrost als Weltklasse deklarieren kann: "Das zweite Tor war der Wahsinn, das war unglaublich", findet auch der U17-Coach.

Das dritte Münchner Tor, per Elfmeter durch Herrmann, sorgte schon vor der Halbzeit für klare Verhältnisse. In der zweiten Hälfte investierten die Roten dann weniger ins eigene Spiel nach vorne. Die Seitz-Truppe konzentrierte sich darauf die Angriffe des Energydrink-Vereins schon im Keim zu ersticken. Bezeichnend: Top-Torjäger Fabrice Hartmann (21 Treffer in der Saison) wurde schon in der 57. Minute ausgewechselt. Leipzig fand so gut wie keine Lücken in der FCB-Abwehr und spielte die eigenen Angriffe nicht konsequent genug aus. Bayern agierte cleverer und konnte besonders in der ersten Halbzeit mehr Torchancen herausspielen, die kaltschnäuzig verwertet wurden.

Endspiel in München - Gegen Dortmunds Wunderkind?

Das Rückspiel findet am Sonntag (14:30 Uhr) in Leipzig statt. Seitz: "Uns steht ein heißer Tanz bevor in Leipzig. Trotzdem bin ich von meiner Mannschaft total überzeugt, dass wir es packen. Wir haben besonders vorne eine enorme Qualität, deshalb werden wir auch in Leipzig das Spiel nach vorne wieder antreiben. Die Wucht des Gegners wird zu Hause nochmal stärker sein." Das Finale um die U17-Meisterschaft findet am 17.06 ab 13 Uhr am Campus des FC Bayern München statt. Dort würden die Münchner bei einem Finaleinzug auf den Sieger des Duells Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen treffen. Das Hinspiel endete 1:1. Torschütze für Dortmund? Natürlich Youssoufa Moukoko. Moukoko, dessen Alter (14) immer wieder hinterfragt wird, schoss in 19 Spielen 38 Tore.

Quelle: fussball-vorort.de