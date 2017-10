Feldmoching weiter im freien Fall

Nächste Heimpleite für die SpVgg

von Klaus Kirschner schließen

Die Talfahrt der Feldmochinger nimmt kein Ende. Der mit großen Ambitionen in diese Saison gestartete frühere Bezirksoberliga-Dauerbrenner gerät immer mehr in Abstiegsgefahr.

Daran änderte auch der jüngste Trainerwechsel nichts. Saki Kiourkas hatte Fetic vorletzte Woche abgelöst. Unter der Regie des neuen Übungsleiters gab es auch schon zwei Niederlagen. Auch im Kellerduell gegen Moosburg enttäuschten die Gastgeber. In der 49. Minute erzielte Thomas Lincke den entscheidenden Treffer für die Gäste und SpVgg-Manager Martin Wildgruber will nichts beschönigen: „Für uns geht es in dieser Saison wohl nur um den Klassenerhalt“.

SpVgg Feldmoching – FC Moosburg 0:1 SpVgg Feldmoching: Nies, Leidenberger, Strehlow, Osmanovic (66. Zachari), Foltz (66. Rados), Ampenberger, Wildgruber, Üzüm (74. Daub), Öztürk, Can, Rudnik - Trainer: KiourkasFC Moosburg: Orban, Einhauser, Reiter, Buchberger, Pregler (65. Keding), Gabriel, Ball (72. Rimac), Lincke, Hilz (81. Hilz), Kiermaier, Böhm - Trainer: BallSchiedsrichter: - Zuschauer: 50Tore: 0:1 Lincke (49.)

Ein ausführlicher Spielbericht folgt am Montag!

Quelle: fussball-vorort.de