Florian de Prato kehrt als Trainer zur SpVgg 1906 Haidhausen zurück

Von: Louisa Genthe

Florian de Prato kehrt zur kommenden Saison zur SpVgg 1906 Haidhausen zurück. © Redaktionelle Bilder EB

Florian de Prato verlässt den TSV Grünwald nach der Saison. Im Video-Interview verrät er, dass er zur SpVgg 1906 Haidhausen zurückkehren wird.

München – Im Interview mit Fußball Vorort sprach Florian de Prato das erste Mal über seinen neuen Verein. Zuvor wurde bekannt gegeben, dass der ehemalige Regionalliga-Spieler den TSV Grünwald kommende Saison verlassen wird.

Zwei Saisons begleitete de Prato seine Mannschaft durch die Landesliga Südost. Die Saison 2021/22 beendete der TSV Grünwald solide in der Tabellenmitte auf Platz neun. Die laufende Saison 2022/23 verlief bisher etwas holpriger für de Prato und seine Mannschaft. In einer Liga, in der zwischen den einzelnen Teams nicht viele Punkte Unterschied sind, müssen die Grünwalder um den Klassenerhalt kämpfen.

Im Nachhinein blickt de Prato auf eine Zeit, die sehr „intensiv, sehr anstrengend“ war, so der Trainer selbst. Bereits zu Beginn seiner neuen Tätigkeit ging es für de Prato gleich richtig los. „Ich glaube, ich habe in einer sehr schwierigen Zeit übernommen, wo nach der Pandemie der Spielbetrieb wieder losging“, berichtete der 36-Jährige.

Nach diesem turbulenten Start kam es im letzten Sommer zu Versäumnissen. „Der Kader wurde nicht so zusammengestellt, wie es ist, wenn man auf dem Niveau Landesliga arbeitet. Das haben wir intern besprochen. Da wurde nicht gut gearbeitet, muss man sagen“, so de Prato im Rückblick über die Schwierigkeiten der laufenden Spielzeit.

Florian de Pratos Ziel: Nachfolger soll mit Grünwald in der Landesliga spielen

De Prato konstatiert diesen in gewisser Weise unsortierten Kader als Grund für die holprigen Phase der Grünwalder: „Wir haben unsere Probleme, weil wir einfach einen zusammengewürfelten Haufen haben. Jetzt müssen wir irgendwie die Saison retten.“ Der einstige Edeltechniker will in den kommenden Wochen im Abstiegskampf mit dem TSV bestehen: „Das Ziel ist, den Klassenerhalt zu schaffen und an meinen Nachfolger eine Landesliga-Mannschaft zu übergeben.“

Die Probleme beim TSV waren laut de Prato aber nicht der ausschlaggebende Grund für seinen Abgang. „Da spielen ein paar Faktoren zusammen. Zum einen: Ja, ich hab mich beruflich verändert. Es ist vom Aufwand her für mich einfach zu viel“, sagt de Prato. „Ich möchte einfach eine andere Nummer machen.“

Auf Nachfrage hat de Prato seine neuen Pläne ab Sommer verraten. Mit einem Grinsen berichtete der Trainer von seiner neuen (alten) Aufgabe. „Es wird wieder Haidhausen werden. Darauf freue ich mich jetzt auch.“ De Prato schwärmt von seinem alten Klub, den er kommende Saison an der Seitenlinie wieder unterstützen wird: „Es ist ein ambitionierter Verein. Ich kenne ja das Umfeld, du kannst dort einfach super arbeiten.“

Mitunter überzeugte de Prato, dass einige Aufgaben bei der SpVgg auf anderen Schultern verteilt werden: „Es ist super, dass ich dort ziemlich viel abgenommen bekomme. Ich kann mich rein ums Training kümmern.“

Haidhausens Sportdirektor Scialdone ist überzeugt von der Qualität seines zukünftigen Trainers

Vor drei Jahren war de Prato bereits bei Haidhausen tätig. Für die neue Aufgabe in Grünwald verließ der frühere Mittelfeldspieler den Klub. „Wir wollten ihm die Chance geben, Landesliga zu trainieren, weil es ein tolles Angebot war. Ich habe aber auch gesagt, die Tür zu uns steht offen“, sagt Sportdirektor Beppo Scialdone, der sich über das Comeback freut.

Scialdone ist überzeugt von den Qualitäten de Pratos und fiebert der gemeinsamen Arbeit entgegen: „Er ist ein sehr autoritärer Trainer mit Disziplin, der sehr gut mit der Mannschaft und den Spielern umgehen kann. Sein Fachwissen steht ja außer Frage, da brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden.“ (Louisa Genthe)