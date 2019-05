Der SV Laim trauert nach Messerattacke um Alen Dautovic

Verein ruft zu Spendenaktion auf

von Eric Nestler schließen

Der erst 17-jährige Alen Dautovic erlag am vergangenen Freitag (3. Mai) seinen schweren Verletzungen. Vor zwei Wochen wurde er bei einer Messerattacke am Hals verwundet. Der SV Laim ruft zu einer Spendenaktion auf.

Bei einer Messerattacke am 19. April wurde Alen Dautovic niedergestochen. Er wollte mit seinen Freunden an einer Tankstelle Leergut abgeben und machte dabei Selfies. Dies gefiel einem 21-jährigem Afghanen anscheinend nicht und sein Begleiter schlug daraufhin auf Dautovic ein. Durch die Handgreiflichkeit des 20-Jährigen fiel Dautovics Handy auf den Boden und die Glasscheibe zersprang.

Als Dautovic den beiden hinterherging, um über den Schaden zu sprechen, stach der 21-jährige ohne Vorwarnung auf Dautovic und seinen 18-jährigen Freund ein. Der Messerstich erwischte Dautovic an der Halsschlagader und er wurde daraufhin ohnmächtig. Seine Freunde versuchten sofort die Blutung zu Stillen und verständigten den Notarzt.

Die Täter, die mit zwei weiblichen Personen unterwegs waren, flüchteten im Anschluss an die Tat. In der vergangenen Woche wurden der Täter und sein Komplize im Pariser Großraum verhaftet.

Dautovic verstarb leider einen Tag nach der Verhaftung des Täters. Nach zwei Wochen im Koma erlag der 17-Jährige den Folgen des Angriffs.

„Für Alen!“ - Spendenaufruf des SV München-Laim

Nicht nur Freunde und die Familie, sondern auch der SV München-Laim trauert um den 17-jährigen ehemaligen Jugendspieler. 2009 kam der damals siebenjährige in den Verein und verbrachte dort einen großen Teil seiner Jugendzeit. Am vergangenen Samstag (4. Mai), einen Tag nach dem Tod von Dautovic, traten die Spieler des 2002er Jahrgangs vom SV München-Laim zum Pflichtspiel gegen den FC Olympia Moosach an. Die Begegnung stand unter dem Motto „Für Alen!“.

Neben den Spielern und Verantwortlichen des Vereins, fanden sich auch zahlreiche ehemalige Mitspieler und Freunde des Verstorbenen ein, um das Spiel zu verfolgen. In einer Schweigeminute zu Beginn des Spiels gedachten alle Anwesenden ihrem Mitspieler.

Nun ruft der SV München-Laim zu einer Spendenaktion auf, um die Familie von Dautovic zu unterstützen. Der verstorbene Jugendliche wurde in Deutschland geboren und hatte bosnische Wurzeln. Nun soll die Familie des Verstorbenen unterstützt werden, um seine Überführung und Beisetzung in Bosnien zu ermöglichen.

Die Verantwortlichen des SV München-Laim bemühen sich momentan darum, das Spendenkonto auf die Beine zu Stellen. Sobald ein Konto erstellt ist, finden Sie hier die IBAN, unter der sie ihren Beitrag leisten können:

IBAN: