Bittere Pleite für Schwabing - Alte Haide bestätigt Derbysieg

Bezirksliga Nord kompakt

von Klaus Kirschner schließen

Der FC Alte Haide setzt sich gegen Moosburg durch. Kirchheim gewinnt das Derby in Dornach. Schwabing rutscht in die Abstiegszone. Die Münchner Vereine der Bezirksliga Nord im Überblick.

FC Alte-Haide-DSC München - FC Moosburg 3:0 (3:0). –Beflügelt durch den jüngsten Derbysieg gegen Schwabing konnte der Neuling gegen Moosburg seine Erfolgsbilanz ausbauen. Bereits im ersten Abschnitt sorgte die Mannschaft aus dem Münchner Norden für klare Verhältnisse. Nils von der Heide (21.), Christian Oks (45.) und Max Rabe (23.) erzielten die Treffer für die überlegenen Gastgeber. Sehr zur Freude von Trainer Andreas von Pechmann: „Wir haben die Verunsicherung des Gegners ausgenutzt. Nach dem 2:0 hätte die Partie kippen können, aber unser Torwart hat gut gehalten. Nächste Woche gegen Kirchheim wird es nicht mehr so leicht werden, wie gegen Moosburg“.

FC Alte Haide - DSC München – FC Moosburg 3:0 FC Alte Haide - DSC München: Kuisle, Angermeier, Mohibi, Oks (58. Schiffmeyer), Neumeier (73. Güngör), Nirschl, Kahl, Schuster, Haas, Rabe (65. Groß), von der Heide - Trainer: von Pechmann - Trainer: Rabe FC Moosburg: Marjanovic, Einhauser, Lüttig, Günaydin (46. Denteler), Ball (86. Hilz), Lincke, Hörmann, Günaydin, Ademi, Rimac, Al Hosaini (46. Kragt) - Trainer: Ball Schiedsrichter: Meier (München) - Zuschauer: 50 Tore: 1:0 von der Heide (21.), 2:0 Rabe (25.), 3:0 Oks (45.+2)

SV Dornach - Kirchheimer SC 1:2 (0:1). – Die Kirchheimer bestätigten ihren Aufwärtstrend auch im Derby gegen Dornach. Allerdings hatten die Gastgeber auch Pech, denn in der 25. Minute unterlief Johannes Hornof ein Eigentor. Den zweiten Treffer für die Gäste erzielte Sebastian Zielke in der 54. Minute. Für die Dornacher reichte es nur noch zum Anschlusstreffer durch Neuzugang Victor Carr. „Das war zwar fußballerisch nicht unsere beste Leistung, aber der Sieg fiel verdient aus. Wir haben jetzt in der Hinrunde 32 Punkte gesammelt und wollen bis zur Winterpause erfolgreich bleiben“, meinte KSC-Spielertrainer Steven Toy.

SV Dornach – Kirchheimer SC 1:2 SV Dornach: Bertic, Wagatha, Reiter, Hanusch, Partenfelder, Mrowczynski (54. Kirmeyer), Finke (83. Wiskitenski), Soheili, Hornof, Gossner, Carr - Trainer: Plattner Kirchheimer SC: Franz, Martin, Jacobi, Kaltenhauser, Maiberger, Wilms, Zabolotnyi (54. Baitz), Flohrs (59. Fürthmaier), Toy, Zielke, Karlin (80. Koblizek) - Trainer: Toy Schiedsrichter: Duran () - Zuschauer: 150 Tore: 0:1 Zabolotnyi (25.), 0:2 Zielke (54.), 1:2 Carr (63.)

SV Manching - Grüne Heide Ismaning 3:3(0:0). – In der ersten. Halbzeit sahen die Zuschauer einen müden Kick, doch nach dem Seitenwechsel ging es so richtig rund, mit einem Achtungserfolg für die abstiegsgefährdeten Gäste aus Ismaning. Für das Team von Spielertrainer Thomas Bachinger war sogar mehr drin, denn nach 75. Minuten führten die Gäste durch den Treffer von Jonas Wick mit 3:2. Erst Sekunden vor dem Abpfiff erzielte David Hammerschmidt den Ausgleich für den Landesliga-Absteiger.

SV Manching – SC Grüne Heide Ismaning 3:3 SV Manching: Obermeier, Brahimi (21. Hammerschmidt), Ziegler, Schauer, Schlienz, Rencber (76. Erbas), Spies (71. Frank), Tamba, Weller, Haas, Witasek - Trainer: Thomas SC Grüne Heide Ismaning: Stock, Spengler, Reichart (80. Krabichler), Holzer, Rott, Wick, Dabernig (86. Bupp), Maier, Glasner (57. Häfele), Sulimani, Hardalau - Trainer: Bachinger Schiedsrichter: Felix Zimmermann - Zuschauer: 50 Tore: 0:1 Maier (47.), 1:1 Witasek (61.), 2:1 Haas (65.), 2:2 Dabernig (71.), 2:3 Wick (73.), 3:3 Hammerschmidt (90.)

FC Finsing - FC Schwabing 4:1 (3:0). – Bei den Schwabingern steckte wohl die Derby-Niederlage gegen Alte-Haide noch in den Schuhen. Nach der bitteren Pleite in Finsing ist das Team von Trainer Sarisakal in die Abstiegszone abgestürzt. Die Finsinger wurden dagegen wieder einmal ihrem Ruf als Heimmacht gerecht. Gut inszeniert von Spielertrainer Thomas Eckmüller zeigte die Elf eine starke Vorstellung. Bis zur Pause trafen Leonhard Hölzl (7. und 30.) und Fabian Köverner (38.). Mit dem 4:0 von Christian Rickoff (67.) waren die harmlosen Schwabinger endgültig geschlagen. Die Gäste konnten sich dann nur noch mit dem „Ehrentreffer“ des eingewechselten Andre Meier in der 78. Minute trösten.

FC Finsing – FC Schwabing 56 4:1 FC Finsing: Lehmer, Gasda, Ascher (65. Hermansdorfer), Forchhammer, Ecker, Hölzl, Bachmeier (75. Schmitt), Kövener, Hölzl, Eckmüller, Rickhoff (72. Pazurek) - Trainer: Eckmüller FC Schwabing 56: Müske, Appel, Bizzotto, Steinmaßl, Bertermann (46. Ciato), Al-Dulaimi (70. Rehschütz), Grouzman (75. Meier), Sarisakal, Beer, Karim, Busch - Trainer: Sarisakal Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 100 Tore: 1:0 Hölzl (7.), 2:0 Hölzl (31.), 3:0 Kövener (39.), 4:0 Rickhoff (67.), 4:1 Meier (78.)

TSV Eching - SV Sulzemoos 4:1 (2:0). – Die Echinger stürzten mit einer starken Leistung den Tabellenführer aus Sulzemoos vom Thron. Bereits in der 9. Minute erzielte Thomas Niggl die Führung für den ehemaligen Landesligisten. Nach 20 Minuten erhöhte Ante Basic auf 2:0. Nach dem Wechsel sorgte Michael Niggl in der 60. Minute mit dem dritten Echinger Treffer für die Vorentscheidung. Beste Noten beim Sieger verdiente sich auch Torhüter Alexander Stricker, der einige klare Chancen der Gäste entschärfte. So reichte es für Sulzemoos nur zur Ergebniskorrektur durch Tobias Schöler in der 76. Minute. Den Schlusspunkt setzte Kevin Stoiber mit dem 4:1 in der 90. Minute.