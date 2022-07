BZL Ost: Freilassing Favorit auf die Meisterschaft? - Große Trainerumfrage vor Saisonstart

Von: Tim Hempfling

Unter anderem Christoph Ewertz (v.l.n.r., TuS Raubling), Slaven Jokic (TSV Kastl) und Bernd Häfele (FC Finsing) werden in der kommenden Saison mit ihren Mannschaften aufeinandertreffen. © ma/Butzhammer/Christian Riedel

Am 29. Juli beginnt auch in der Bezirksliga Ost wieder die Saison. Wir haben uns bei den Trainern der 16 Bezirksligisten umgehört. Die Stimmen.

München - Auch in der Bezirskliga Oberbayern Ost wird am kommenden Wochenende wieder gekickt. Dabei dürfen sich Fußball-Begeisterte auf 16 Mannschaften - und nicht wie in der vorherigen Saison auf 15 Mannschaften - freuen. Der FC Aschheim spielte letzte Spielzeit noch in der Ost-Gruppe mit. Dieses Jahr wurden sie in die Bezirksliga Nord eingeteilt.

Außerdem gibt es mit dem TSV Kastl, FC Töging und SB DJK Rosenheim drei neue Landesliga-Absteiger, die den Weg in den Osten der Bezirksligen gefunden haben. Dazu kommen fünf (!) Kreisliga-Aufsteiger: SK Srbija München, FC Finsing, SV Ostermünchen, TuS Raubling und der TSV Peterskirchen. Wen sehen die 16 Trainer als Meisterschafts-Favoriten? Was sind ihr Ziele? Und worauf freuen sie sich am meisten? Wir haben sie gefragt.

Eldar Kavazovic (re.) stand letzte Saison noch mit den Bender-Zwillingen beim TSV Brannenburg auf dem Platz. Jetzt ist er neuer Trainer beim Landesliga-Absteiger SB DJK Rosenheim. © SB DJK Rosenheim

SB DJK Rosenheim (Absteiger)

Trainer: Eldar Kavazovic

Meister-Kandidat: Freilassing

Saisonziel: Unsere A-Jugend-Spieler im Herrenbereich integrieren und stabil werden.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Ziemlich zufrieden, die Jungs sind top motiviert und voll fokussiert aufs Training und die kommende Saison.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Da ich mit 30 Jahren meine erste Trainerstation im Herrenbereich starte, freue ich mich auf jedes Training und jedes Spiel.

FC Töging (Absteiger)

Trainer: Christian Hutterer

Meister-Kandidat: Freilassing

Saisonziel: Platz vier bis sechs

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Sehr zufrieden. Alle Spieler ziehen gut mit und die neuen und jungen Spieler haben sich im Team gut integriert.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf eine erfolgreiche und spannende Saison mit guten und spannenden Spielen.

TSV Kastl (Absteiger)

Trainer: Slaven Jokic

Meister-Kandidat: Moosinning und Freilassing

Saisonziel: Nach dem Abstieg eine erfolgreiche Saison spielen und den Umbruch vollziehen.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Bis jetzt bin ich zufrieden. Die neue Mannschaft findet immer mehr zueinander. Das freut mich. Man sieht das Talent und die Qualität in der Mannschaft. Allerdings hatten und haben wir einiges zu tun, um das auf den Platz zu bringen. Wir müssen uns in der neuen Liga schnell zurechtfinden.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf packende Spiele, denn die Liga ist sehr anspruchsvoll.

SK Srbija München (Aufsteiger)

Trainer: Nebojsa Stojmenovic

Meister-Kandidat: Kann ich nichts sagen. Bis dato zu wenig Kenntnisse über die Stärke der Mannschaften.

Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Bis dato läuft die Vorbereitung nach Plan.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Am meisten auf das Nachbarschaftsderby gegen den SV Waldperlach.

FC Finsings Trainer Bernd Häfele freut sich auf die Landkreisderbys. © DFI

FC Finsing (Aufsteiger)

Trainer: Bernd Häfele

Meister-Kandidat: Moosinning

Saisonziel: Nichtabstieg

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Bis jetzt läuft die Vorbereitung gut. In den Bonusspielen (FC Ismaning, Kirchheim und 1860 A-Jugend) haben wir uns sehr teuer verkauft. Jetzt haben wir noch zwei Bezirksligisten (Dornach und MTV Berg). Danach sieht man, wo man steht.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf die Landkreisderbys.

SV Ostermünchen (Aufsteiger)

Trainer: Bernd Schiedermeier

Meister-Kandidat: Freilassing, Moosinning oder Dorfen

Saisonziel: Ganz klar der Klassenerhalt

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Da wir seit Beginn der Vorbereitung mit Urlaubern und Ausfällen verschiedenster Art zu kämpfen haben, sind wir mit der Vorbereitung und vor allem den Ergebnisse (vier Spiele, vier Niederlagen) bis dato nicht so ganz zufrieden. Die Jungs ziehen im Training zwar gut mit – wir probieren auch einige neue Dinge – aber aufgrund der fehlenden Spieler ist das dann natürlich etwas schwieriger umzusetzen. Trotzdem sind wir guter Dinge, dass das dann zum Saisonstart besser wird.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf die vielen neuen Gegner, aber auch auf altbekannte Teams und Spieler. Außerdem hoffen wir, dass uns unsere treuen SVO-Fans wieder zahlreich mit dem Fanbus zu den Auswärtsspielen begleiten werden.

TuS Raubling (Aufsteiger)

Trainer: Christoph Ewertz

Meister-Kandidat: FC Töging

Saisonziel: Klassenerhalt

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Bis jetzt sehr zufrieden. Allerdings ist es auch schwierig im Sommer durch viele Urlauber.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Eigentlich auf alle Spiele. Aber am meisten natürlich auf unser Derby gegen den Sportbund Rosenheim.

Daniel Winklmaier, Coach vom TSV Peterskirchen, strebt das Ziel Klassenerhalt an. © Butzhammer

TSV Peterskirchen (Aufsteiger)

Trainer: Daniel Winklmaier

Meister-Kandidat: Kastl

Saisonziel: Klassenerhalt

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Solide. Wir haben einige Langzeitverletzte und Urlauber. Dennoch gute Stimmung. Und vor allem die Neuzugänge machen einen sehr guten Eindruck.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf die spannende Aufgabe, auf diesem neuen und hohem Level sich stemmen zu dürfen, sowie auf viele neue, attraktive Gegner.

TSV Buchbach II

Trainer: Manuel Neubauer

Meister-Kandidat: Freilassing und Waldperlach

Saisonziel: Nichtabstieg

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Können nicht zufrieden sein, wenn man gegen keinen Kreisligisten gewinnt.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf die vielen Derbys und auch auf das erste Spiel, wenn es wieder losgeht.

SV Waldperlach

Trainer: Florian Kopp

Meister-Kandidat: Freilassing, Moosinning, Dorfen, Kastl und Rosenheim

Saisonziel: So lange wie möglich oben dranbleiben.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Die Vorbereitung war von den Ergebnissen her okay. Leider waren immer wieder einige Spieler im Urlaub, deshalb war´s etwas schwieriger. Aber alles in Allem sind alle fit und gut vorbereitet.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf die ein oder andere Überraschung in der Tabelle. Und auf eine absolut interessante und eigentlich nicht vorherzusehende Liga.

TSV Dorfen

Trainer: Christoph Deißenböck

Meister-Kandidat: Freilassing und Kastl

Saisonziel: Top-Fünf bestätigen

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Nicht so sehr. Es läuft einiges falsch.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf unsere Fans und geile Heimspiele.

FC Moosinning

Trainer: Christoph Ball

Meister-Kandidat: Freilassing, Kastl und Töging

Saisonziel: Mehr Punkte als vergangene Saison (57 Punkte, 3. Platz, Anm. d. Red.)

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Soweit passt´s. Die Jungs verstehen immer mehr, wie wir spielen wollen und setzen es immer öfter um.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf die Derbys und die vielen neuen bzw. stärkeren Gegner.

ESV Freilassing

Trainer: Albert Deiter

Meister-Kandidat: Töging und Moosinning

Saisonziel: Ersten drei Plätze

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Durch die Relegation haben wir nur eine kurze Pause. Schwierig einzuschätzen, wo wir stehen.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf viele bekannte Vereine, die schon mal in dieser Liga waren. Töging, Kastl, Srbija, Ostermünchen, Raubling und Peterskirchen sind alles Vereine, gegen die ich der BZL schon mal gespielt habe.

Für Trainer Pascal Ortner und den SV Saaldorf läuft die Vorbereitung sehr gut. © ma

SV Saaldorf

Trainer: Pascal Ortner

Meister-Kandidat: Landesliga-Absteiger (Rosenheim, Töging und Kastl) und Freilassing

Saisonziel: Wir wollen – wie in der letzten Saison – gegen jeden Gegner alles raushauen. Einen Tabellenplatz wollen wir aber nicht rausposaunen.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Die Vorbereitung läuft extrem gut. Die Trainingsbeteiligung ist wie immer top. Alle ziehen voll mit und bislang sind wir auch vom Verletzungspech verschont geblieben.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf die vielen Spiele in der Umgebung und dass wir uns mit richtig guten Teams messen dürfen.

TSV Siegsdorf

Trainer: Franz Huber

Meister-Kandidat: TSV Dorfen und ESV Freilassing

Saisonziel: Top-Ten

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Leider ist die Trainingsbeteiligung durch Krankheit (Corona) und Verletzungen nicht optimal, aber ansonsten bin ich mit der Vorbereitung soweit zufrieden. Die Ergebnisse bei den Testspielen sind mir nicht so wichtig.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf jedes Spiel meiner Jungs.