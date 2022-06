„Elf der Saison“ in Regionalliga Bayern: Kein Meister! Top-Scorer und neun verschiedene Teams

Von: Tim Hempfling

Adam Jabiri, Noah Shawn Agbaje und Oliver Batista Meier (v.l.n.r.) stehen in der „Elf der Saison“ in der Regionalliga Bayern. © FuPa

In der Regionalliga Bayern geht es in drei Wochen schon wieder los. Wir lassen die letzte Saison nochmal Revue passieren und stellen euch eure besten Spieler vor.

Oberbayern - Auch in der Regionalliga Bayern herrscht schon Vorbereitungszeit für die nächste Saison. Meister SpVgg Bayreuth wird nächste Spielzeit in der 3. Liga an den Start gehen. Türkgücü München spielt wahrscheinlich neben vier weiteren neuen Teams in der höchsten bayerischen Amateurklasse. Um einen Rückblick in die abgelaufene Saison zu gewährleisten, schauen wir uns die von euch gewählte „Elf der Saison“ an. Gibt es einige Überraschungen?

Torwart: Fast-Absteiger stellt den Keeper

Die erste Überraschung findet man direkt im Tor. Mit Johann Hipper steht der Keeper vom Fast-Absteiger TSV Rain in der „Elf der Saison“. Doch schaut man sich die Statistiken des 23-Jährigen genauer an, weiß man, wieso er im Winter als Neuzugang an die Lech gekommen ist. Er stand 17-mal zwischen den Pfosten, hielt seinen Kasten siebenmal sauber und wurde so fünfmal in die „Elf der Woche“ nominiert. Damit hat Hipper einen großen Anteil am Klassenerhalt des TSV Rain, der in der Rückrunde auf Platz sieben stand.

Abwehr: Buchbach, Eichstätt und Burghausen im Verteidigungsbund

Lukas Mazagg vom SV Wacker Burghausen ist der erste Verteidiger in der „Elf der Saison“. Der 22-Jährige kam vor der Saison vom FC Bayern Alzenau aus der Regionalliga Südwest. In 35 Spielen wurde er sechsmal in die „Elf der Woche“ nominiert und verbuchte zwei Treffer. Zur kommenden Spielzeit wechselt er zum SV Meppen in die 3. Liga. Marcel Spitzer vom TSV Buchbach ist der Zweite im Bunde. Ein Tor, zwei Assists und sieben Nominierungen in 37 Spielen bringen ihn in die „Elf der Saison“.

Der erst 20-jährige Teoman Akmestanli vom VfB Eichstätt komplettiert die Abwehrreihe. In 36 Spielen gelangen ihm zwei Tore und ein Assist. Außerdem wurde er gleich achtmal in die „Elf der Woche“ gewählt. Zur kommenden Saison wird er in die Regionalliga West zur Reserve des 1. FC Köln wechseln.

Mittelfeld: Aubstadt-Duo - Wieder Burghausen und Pipi-Youngster

Halit Yilmaz vom FC Pipinsried hat sich einen Platz im Mittelfeld erkämpft. Der in der Jugend vom FC Augsburg ausgebildete 18-Jährige kam während der Saison ins Dachauer Hinterland. In 13 Spielen schoss er zwei Tore, bereitete zwei weitere Treffer vor und kam insgesamt fünfmal in die „Elf der Woche.“ Noah Shawn Agbaje ist der zweite Spieler vom SV Wacker Burghausen. In 36 Spielen traf er sechsmal und legte 14 Tore vor: zweitbester Wert in der ganzen Liga. Folgerichtig wurde er zwölfmal in die „Elf der Woche“ nominiert: Bestwert der Liga.

Das Mittelfeld komplett macht ein Duo vom TSV Aubstadt: Philipp Harlaß und Ben Müller wurden jeweils fünfmal gewählt. Müller bereitete in 34 Spielen drei Treffer vor. Harlaß kommt in 33 Spielen sogar auf drei Treffer und vier Assists.

Angriff: Top-Scorer und Winter-Abgang

Marco Nickel vom FC Augsburg II ist der erste von drei Angreifern. Mit sieben Nominierungen hat er auch mehr als seine beiden Stürmer-Kollegen. In 31 Einsätzen kam er auf elf Tore und sechs Assists. Oliver Batista Meier vom FC Bayern München II steht ebenfalls in der „Elf der Saison“. Dabei war er nur bis zum Winter bei den kleinen Bayern, ehe er zur SG Dynamo Dresden wechselte. Macht nichts, denn in den ersten 24 Spielen schoss er zwölf Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Dadurch wurde er sechsmal in die „Elf der Woche“ gewählt.

Der letzte zu vergebene Platz geht an Adam Jabiri vom 1. FC Schweinfurt. Sechs Nominierungen kann er verbuchen. Mit 25 Treffern ist er zweitbeste Schütze. In Sachen Assists ist er sogar einsame Spitze: 19 Vorlagen kann niemand nachweisen. Kein Wunder, dass der mittlerweile 38-jährige Ex-Profi (unter anderem TSG Hoffenheim) absolut verdient in der „Elf der Saison“ vorzufinden ist.

Wie kommt die „Elf der Saison“ zustande?

Die „Elf des Jahres“ wählt ihr hauptsächlich selbst. Die Spieler, die es in der bisherigen Spielzeit am häufigsten in die „Elf der Woche“ geschafft haben, machen den Sprung in die „Elf des Jahres“. Für die Nominierung der „Elf der Woche“ gibt es aber auch weitere Kriterien und Faktoren. Neben den abgegebenen Stimmen beeinflussen auch Statistiken, Tore und Vorlagen das Wochen-Ranking. Spieler, die weniger als 20 Minuten im Einsatz waren, werden außerdem nicht berücksichtigt. (Tim Hempfling)