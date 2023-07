„Tag der offenen Tür“: VfB Forstinning geht nach Gewittereinbruch unter

Teilen

Ordentlich einstecken mussten (rot) Paul Angermeier und der VfB vor allem nach der Regenpause. © sro

VfB Forstinning geht in der Fußball Landesliga Südost mit 3:6 Toren gegen Aufsteiger SpVgg Feldmoching baden.

Forstinning – Am Ende lud der VfB Forstinning die SpVgg Feldmoching zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Die Feststellung von Forstinnings Trainer Florian Hahn traf die Sachlage ganz gut, aufgrund einer völlig ungeordneten Defensive in den letzten 20 Spielminuten verlor der VfB die Landesligapartie gegen den Aufsteiger SpVgg Feldmoching mit 3:6 Toren.

Bis zur Gewitterpause hatte die Heimelf sogar etwas glücklich mit 2:1 geführt, doch danach brachen alle Abwehrdämme. Im Vergleich zum doch überraschend errungenen 2:1-Sieg beim Bayernligaabsteiger TSV 1860 Rosenheim wechselte Hahn aus unterschiedlichen Gründen auf vier Positionen die Startelf. Und durfte sich zum Ende des ersten Durchgangs immerhin über ein zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaftes 1:1 freuen.

Schmeichelhafter Pausenstand: Feldmoching mit mangelnder Abschlusseffizienz in Halbzeit eins

Nach einem Strafraumfoul an Bakary Touray verwandelte Co-Spielertrainer Mohamad Awata den fälligen Strafstoß zum 1:0 (7.). Doch gefälliger agierten die Gäste, auch wenn deren Trainer Helmut Leidenberger die mangelnde Abschlusseffizienz bemängelte. Immerhin traf Said Magomedov zum höchst verdienten 1:1-Ausgleich (25.). Kurz darauf verhinderte VfB-Schlussmann Niklas Weiß als Vertreter Nummer Vier mehrfach den Rückstand zum Seitenwechsel.

Der zweite Abschnitt begann eigentlich wieder ideal für die mit drei frischen Kräften ausgestatteten Hausherren. Sven Jajcinovic legte ideal quer, Matija Milic schloss ohne Mühe ab zum 2:1 (50.). In dieser Phase wirkte die Heimelf gefestigt, nach der zittrigen ersten Halbzeit schien tatsächlich alles zu Gunsten der Hausherren zu laufen.

Nach Gewitterpause zeigt die VfB-Abwehr klaffende Lücken

Doch der Eindruck täuschte: Nach der einem aufziehenden Blitzgewitter geschuldeten Unterbrechungspause funktionierte die VfB-Defensive nurmehr rudimentär, die nun klaffenden Lücken bestrafte der Gast beinahe im Minutentakt. Edon Prebeza mit einem exakten Abschluss ins lange Eck (79.), Cihan Öztürk nach einem Abwehrbock (81.), nochmals Magomedov nach einem aufgezogenen Abschluss von der Strafraumkante (89.) und Einwechselakteur Rudi Gerhartsreiter mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit komplettierten das VfB-Debakel.

Der zwischenzeitliche 2:3-Anschluss durch einen abermaligen Strafstoß von Awata nach einem Foul an Paul Angermeier geriet zur Makulatur. „Endlich ist der Knoten einmal aufgegangen“, jubelte Gästetrainer Leidenberger über den am Ende natürlich auch nach Hahn-Meinung verdienten Auswärtserfolg. Beim VfB Forstinning herrscht dagegen etwas Ratlosigkeit, der Einbruch in den letzten zwanzig Spielminuten nach der Gewitterunterbrechung stellt Trainer, Funktionäre und Fans vor ein Rätsel. (Christian Scharl)