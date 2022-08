Die Wampe gegen Giesing - Sascha Mölders trifft mit Landsberg auf die Löwen-Reserve

Teilen

Brisantes Wiedersehen in Gilching: Jubelt Ex-Löwe Sascha Mölders am Freitag mit dem TSV 1882 Landsberg gegen seinen alten Verein, oder behält die zweite Mannschaft der Sechziger im Bayernliga-Duell die Oberhand? Foto: Imago/Oryk Haist © Imago/Oryk Haist

Am kommenden Spieltag gibt es ein ungewöhnliches Aufeinandertreffen in der Bayernliga. Ex-Löwe Sascha Mölders trifft auswärts auf die Junglöwen.

München – Es wartet ein ganz besonderes Fußball-Schmankerl auf den Landkreis. „Ich werde mir das nicht entgehen lassen“, sagt Christian Rodenwald. Der Fußballer von Landesligist TSV Gilching-Argelsried wird am Freitag in die Gilchinger Kies-Arena pilgern, ohne selbst am Ball zu sein. Bekanntermaßen trägt dort Bayernligist TSV 1860 München II in dieser Saison seine Heimspiele aus.

Am kommenden Freitag, 26. August (19.30 Uhr), reist mit dem TSV 1882 Landsberg der aktuelle Tabellenführer an die Talhofstraße. Die Brisanz der Partie hat aber einen ganz anderen Hintergrund. Die Landsberger haben seit dieser Saison einen Spielertrainer, der dem Anhang des TSV 1860 bestens bekannt ist: Sascha Mölders (37) trug noch bis zum Winter das Löwen-Trikot, musste dann aber nach internen Streitigkeiten als amtierender Torschützenkönig der 3. Liga den Verein verlassen.

„Er trägt den Löwen aber immer noch im Herzen, nicht nur, weil er das Emblem auf der Brust eintätowiert hat“, sagt Rodenwald. Der 34-Jährige muss es wissen, denn der Gilchinger Abwehrspieler ist seit gemeinsamen Zeiten beim SV Mering gut befreundet mit der einstigen „Wampe von Giesing“. Für Mölders dürfte es deshalb eine ganz spezielle Partie sein. „Auch wenn es nur die zweite Mannschaft der Löwen ist, wird es für Sascha ein emotionales Spiel werden“, sagt Rodenwald.

Dass Mölders trotz seiner bereits 37 Jahre auf dem Buckel noch für viele Tore gut ist, beweist er im Trikot der Lechstädter. In acht Begegnungen war er bereits zehnmal erfolgreich. „Mit ihm hat Landsberg sehr gute Chancen, in die Regionalliga aufzusteigen“, mutmaßt Rodenwald. Leicht werden es ihm die Löwen jedoch wohl nicht machen. Die zweite Garnitur der Münchner hat erst drei Gegentore kassiert. In den vergangenen vier Partien kassierten sie sogar keinen einzigen Treffer. Wäre das Spiel in Memmingen wegen eines unerlaubten Spielereinsatzes nicht mit 0:2 gegen 1860 gewertet worden, käme es am Freitag zu einem echten Spitzenspiel. So rangieren die Löwen als Tabellenneunter bereits sechs Zähler hinter Landsberg. „Es wird ein sehr interessantes Duell“, sagt Rodenwald.

Auch Stefan Schwartling ist begeistert. „Ich als alter Löwen-Fan freue mich sehr auf das Spiel. Sascha ist eine Sechziger-Legende“, sagt der Abteilungsleiter des TSV Gilching-Argelsried. Mölders ist im Übrigen nicht das erste Mal zu Gast in Gilching. „Sascha war ja schon oft während seiner Zeit in Mering bei uns als Zuschauer oder Trainer da“, erzählt Schwartling. Über die bereits ausgetragenen Bayernliga-Spiele der Löwen an der Talhofstraße fällt er ein zufriedenstellendes Urteil. „Es waren immer einige Fans da, obwohl die erste Mannschaft meistens zeitgleich gespielt hat. Dazu konnten wir wertvolle Kontakte zu anderen Vereinen knüpfen“, sagt er erfreut.

Mit Blick auf Freitag rechnet er mit einem Spektakel. „Das Wetter soll schön werden, unser Platz ist in Topzustand, und die erste Mannschaft der Löwen spielt erst am Samstag“, so Schwartling. Der Eintritt beträgt für Erwachsene acht Euro. (Tobias Huber)