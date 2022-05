Haidhausen statt Unterhaching: Gilbert Diep verlässt Pullach für Bezirksliga-Verein

Von: Moritz Bletzinger

Zuverlässiger und begehrter Torjäger: Gilbert Diep. © Sven Leifer/Imago

Gilbert Diep schließt sich der SpVgg Unterhaching an. Trotz mehrerer Angebote aus der Bayernliga und sogar dem Interesse der SpVgg Unterhaching.

Haidhausen - Der SpVgg Haidhausen ist ein wahrer Transfer-Coup geglückt. Stürmer Gilbert Diep (aktuell 14 Tore aus 29 Spielen) schließt sich der Mannschaft um Spielertrainer Sebastian Bracher an. Zur neuen Saison kommt er von Bayernligist SV Pullach.

Absagen für SpVgg Unterhaching und TSV 1880 Wasserburg: Gilbert Diep geht nach Haidhausen

Für die SpVgg Haidhausen hat sich Gilbert Diep ganz bewusst entschieden. Denn an anderen Interessenten mangelte es nicht. Der TSV 1880 Wasserburg hat seine Fühler nach dem 26-Jährigen ausgestreckt. Und sogar ein Verein aus der Regionalliga hat angeklopft: Die SpVgg Unterhaching. Beim Wagner-Team war Diep sogar einmal im Training.

Aber das ist aktuell nichts für ihn, sagt Diep: „Ich habe eine Jugendmannschaft in Haidhausen übernommen, der zeitliche Aufwand in der Bayernliga ist jetzt groß, ich will auch privat vorankommen.“ Schon beim SV Pullach war es nicht einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. „Dienstags habe ich Training mit meiner Jugendmannschaft und deshalb bin ich immer zu spät ins Training in Pullach gekommen. Ich will für die jüngeren Spieler im Team auch ein Pol sein, da ist das nicht gut für eine Vorbildrolle.“

Gilbert Diep zur SpVgg Haidhausen: Spielertrainer Bracher ein alter Bekannter

Die SpVgg Haidhausen ist für ihn nun der logische Schritt. Jugend- und Herrentraining am selben Ort, mehr Zeit für Arbeit und Privatleben. Außerdem stimmt es auch zwischenmenschlich offenbar prächtig. Guiseppe Scialdone sei ein enger Vertrauter geworden, sagt Diep, Spielertrainer Sebastian Bracher und Mittelfeld-Routinier Daniel Höpfinger kennt er seit früher Jugend.

Auch wenn ich nicht so aussehe, mit meinen 1,95 Metern, bin ich einer, der Fußball spielen will.

Das Sportliche bleibt aber auch nicht außen vor: „Haidhausen spielt einen gepflegten Fußball in der Bezirksliga und auch wenn ich nicht so aussehe, mit meinen 1,95 Metern, bin ich einer, der Fußball spielen will“, sagt Diep.

Wobei es aber gut sein könnte, dass er am Ende gar nicht in die Bezirksliga wechselt. Die SpVgg Haidhausen steht aktuell auf Rand drei in Bezirksliga Süd. Zwei Punkte bekommt die Bracher-Elf noch vom Sportgericht für die Spielabsage des BCF Wolfratshausen und dann ist Haidhausen auf einen Punkt dran am VfL Denklingen, der auf dem Relegationsplatz steht. Und am 29. Spieltag steigt der Showdown zwischen den beiden Aufstiegsaspiranten. Haidhausen hat dementsprechend die Relegation in der eigenen Hand und kann noch auf einen Ausrutscher von Spitzenreiter Oberweikertshofen hoffen. (moe)