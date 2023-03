Hammer-Freistoß aus 30 Metern: Diep erzielt Traumtor und visiert Aufstieg mit Haidhausen an

Von: Louisa Genthe

Gilbert Francois Diep von der SpVgg 1906 Haidhausen hier im Einsatz gegen den SV Raisting © Oliver Rabuser

Für die Rückründe der Bezirksliga hat die SpVgg 1906 Haidhausen nur ein Ziel: Den Aufstieg. Gilbert Diep lieferte dafür einen Motivationsschub.

Haidhausen – Im letzten Spiel gegen den FC Kosova München gelang der SpVgg 1906 Haidhausen trotz Niederlage nochmal ein Volltreffer: Gilbert Francois Diep traf nach einem Freistoß aus ca. 30 Metern ins rechte Kreuzeck. Der Ausgleich gelang ihnen trotz dieses Hammers zwar nicht mehr, aber für die Mentalität der Mannschaft war es ein wichtiger Treffer.

In der 84. Spielminute griff sich Diep direkt nach einem Foul den Ball, um den Freistoß selber auszuführen. An der Mimik während seines Anlaufs lässt sich bereits erkennen: Der 27-Jährige hat einen genauen Plan. „Ich habe direkt das Tor visiert“, erzählt er im Gespräch mit Fussball Vorort. Dass er den Ball so perfekt versenkt, hatte er allerdings selber nicht erwartet. „Die ersten Meter sah es so aus, als würde er über das Tor fliegen“, sagte Diep.

Gilbert Diep kann mit seinem Tor aus 30 Metern den Frust über die Niederlage etwas mildern

Nachdem die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt bereits 3:1 hinten lag, kam der Treffer genau richtig, um die Stimmung noch einmal zu heben. „Da hat auch ein bisschen Frust mitgespielt. Nachdem wir hinten lagen und ich selber nicht mit meiner Leistung zufrieden gewesen bin, tat das Tor ziemlich gut.“

Diep selbst ist bereits ein sehr erfahrener Spieler, der es sogar bis in die Regionalliga geschafft hatte. In der Jugend spielte der Stürmer bereits bei der SpVgg Unterhaching, bevor er in der Bayernliga unter anderem für den SV Heimstettten auflief. Zur Saison 2017/18 gelangt ihm dann mit einem Wechsel zum FC Pipinsried der Aufstieg in die Regionalliga. Über Holzkirchen und Pullach versuchte er es dann erneut in der Bayernliga, bis er sich jetzt für die Bezirksliga und die SpVgg Haidhausen entschied.

„Wir wollen aufsteigen, das ist unser klares Ziel für die Rückrunde“

Für die Spielvereinigung ist Motivation in der Rückrunde essenziell. In der Bezirksliga Oberbayern Süd ist oben an der Tabelle noch alles offen. Unangefochtener Spitzenreiter bleibt zwar der FC Garmisch, von Platz zwei bis vier liegen allerdings alle Mannschaften recht nah beieinander. Den Aufstieg visiert Haidhausen deswegen eindeutig. „Wir haben Gas gegeben in der Wintervorbereitung. Wir wollen aufsteigen, das ist unser klares Ziel für die Rückrunde“, sagt Diep.

Diesen Ehrgeiz gilt es am Sonntag gleich auf den Platz zu bringen. Gegen den FC Hellas München steht das erste Spiel der Rückrunde an. Um sich erstmal von Platz vier zu verabschieden und dem Aufstieg ein Stück näherzukommen, ist ein Sieg unabdingbar für die SpVgg 1906 Haidhausen. (Louisa Genthe)