Götzes Freude währt nur kurz: Bayern verliert gegen direkte Konkurrenz

"Wir müssen die wenigen Chancen nutzen"

FC Bayern München U19 - Vergangenes Wochenende glänzte der FC Bayern noch mit einem souveränen Derby-Sieg gegen die Münchner Löwen. Jetzt muss man einen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft hinnehmen. Die Münchner unterliegen der TSG Hoffenheim an der Säbener Straße mit 1:2.

Nach dem Rückrunden-Auftaktsieg im Derby gegen die Münchner Löwen müssen sich die Youngster des FC Bayern der TSG Hoffenheim geschlagen geben. Durch die Niederlage müssen die Nachwuchs-Talente auch den Platz an der Sonne abgeben und rutschen in der Tabelle auf Platz zwei.

"Wir haben das Spiel kontrolliert und auch dominiert. Bis auf die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen", sagte Bayerns U19-Trainer Holger Seit gegenüber fcbayern.com. In solch einem Spiel müsse man die wenigen Chancen nutzen. Beide Gegentreffer habe man durch Unachtsamkeiten kassiert.

Vor der Partie musste Seitz auf den angeschlagenen Marco Friedl (muskuläre Beschwerden) verzichten. Für ihn stand Thomas Isherwood in der Startaufstellung. Außerdem spielte Ron-Thorben Hoffmann an Stelle von Christian Füchtl, der aktuell für die U-17 Nationalmannschaft abgestellt ist.

Bereits nach 20 Minuten lagen die Gäste aus Hoffenheim in Front. Nach einer Flanke von der linken Seite war Meris Skenderovic zur Stelle, der in feinster Stürmermanier abstaubte. Bayern versuchte zu antworten, scheiterte aber kurz vor Ende der ersten Halbzeit in Person von Derby-Held Felix Götze am Hoffenheimer Torhüter Stefan Drljaca.

Nach der Pause war es Daniel Fein, der den Ball nicht über die Linie brachte, ehe Götze mit seiner zweiten Chance per Kopf einnickte. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lange. Sechs Minuten nach dem Führungstreffer stellte Alfons Amade den alten Torunterschied wieder her. Kurz vor Schluss sorgte noch eine Strafraumszene für Aufregung: Fein wurde im Strafraum unsanft von Keeper Drljaca gestoppt, der Schiedsrichter ließ die Szene jedoch weiterlaufen. Letztendlich blieb es bei der Niederlage für die Bayern-Talente.

Aufstellung FCB-U19: Hoffmann - Stingl, Götze, Isherwood (78. Awoudja), Türkkalesi - Shabani, Tarnat, Fein (83.Franzke), Tillman - Hazic (74. Wintzheimer), Crnicki

Tore: 0:1 Skenderovic (20.), 1:1 Götze (52.), 1:2 Amade (58.)

Quelle: fussball-vorort.de