Hiobsbotschaft: Neuhadern-Kapitän Gratz erleidet Kreuzbandriss - „Ausfall tut massiv weh“

Von: Sebastian Isbaner

Er muss seinen Kapitän irgendwie ersetzen. Trainer des FC Neuhadern München Maximilian Zgud © DAGMAR RUTT

Der FC Neuhadern München muss langfristig auf seinen Kapitän Alexander Gratz verzichten. Der Verteidiger zog sich gegen Berg einen Kreuzbandriss zu.

Neuhadern - Hiobsbotschaft beim FC Neuhadern München. Der Bezirksligist muss diese Saison verletzungsbedingt ohne Kapitän Alexander Gratz auskommen. Der 32-Jährige verletzte sich im Spiel gegen den MTV Berg bei einem Zusammenprall mit seinem Gegenspieler schwer am Knie. Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes.

Für die Mannschaft von Trainer Maximilian Zgud wiegt der Ausfall schwer. „Der Ausfall von Alex Gratz tut massiv weh. Ein Spieler mit seiner Klasse ist zwar in der Position zu ersetzen, qualitativ aber nicht“, so Neuhaderns Coach im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fußball-Vorort.

FC Neuhadern: Ausfall von Gratz - Chance für Vogt und Roeck

Der Ausfall des Kapitäns birgt allerdings auch eine Chance für neue Spieler, sich auf der Position zu beweisen und in den Vordergrund zu spielen. „Jetzt gibt es die Möglichkeit für Basti Vogt und Emil Roeck. Beide kriegen jetzt ihre Chance in der ersten Elf. Der Ausfall von Alex Gratz ist natürlich großes Pech, aber vielleicht können die neuen Spieler diese Chance nutzen“, so Zgud.

Vor der Verletzung ihres Kapitäns startete seine Mannschaft gut in die Bezirksliga-Saison. Die ersten vier Spieltage blieb der Aufsteiger ungeschlagen. Unter anderem holten die Münchner ein Unentschieden beim Landesliga-Absteiger aus Garmisch-Partenkirchen und schlugen den Aufsteiger FC Hellas München souverän zum Saisonauftakt mit 4:1. Doch seit dem Unentschieden gegen den MTV Berg Mitte August hat der FC Neuhadern mit mehreren Ausfällen zu kämpfen.

„Als Aufsteiger sind qualitative Ausfälle nur schwer zu kompensieren“

„Wir hatten viele Urlauber, Corona-Fälle, Spieler mit kleinen Verletzungen und natürlich den Ausfall von Alex Gratz. Als Aufsteiger sind solch qualitative Ausfälle nur schwer zu kompensieren“, sagt Zgud. Gegen den FC Penzberg und beim BCF Wolfratshausen setzte es zwei deutliche Pleiten für den Bezirksliga-Neuling.

Ab dieser Woche soll es beim FC Neuhadern München wieder von neu losgehen. Mit der Rückkehr mehrerer Urlauber und Verletzter kann der Coach der Münchner wieder fast aus dem Vollen schöpfen. Am Freitag soll nach den Schwierigkeiten der letzten Wochen wieder ein Sieg her. Gegner ist allerdings kein Geringerer als Landesliga-Absteiger und Zweitplatzierter SV Bad Heilbrunn. (Sebastian Isbaner)