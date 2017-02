Holt Hoeneß seinen Neffen als Trainer zum FC Bayern?

Uli Hoeneß ist der Onkel von Sebastian Hoeneß, der mit dem FCB in Verbindung gebracht wird.

Medienbericht

FC Bayern München (A-Junioren) - Laut eines Medienberichts denkt der FC Bayern über einen neuen U19-Coach nach. Es handelt sich um den Sohn von Ex-Bayern-Spieler Dieter Hoeneß.

Der FC Bayern ist bekanntlich ein familiärer Klub. Ehemalige Spieler und auch deren Verwandte haben beruflich schon oft eine Heimat an der Säbener Straße gefunden. Wie die Bild berichtet, könnte das auch auf Sebastian Hoeneß bald zutreffen.

Der 34-Jährige ist Sohn von Dieter Hoeneß, dem Bruder von Bayern-Präsident Uli. Er arbeitet seit Mitte 2014 bei RB Leipzig, betreut aktuell die U17 und steht mit seiner Mannschaft in der B-Junioren-Bundesliga Staffel Nord/Nordost hinter Werder Bremen auf Rang zwei.

Dem Bericht zufolge ist er ein Kandidat für die U19. Sein Vertrag in Leipzig läuft zwar noch bis 2018, doch angeblich hört Hoeneß junior dort im Sommer auf. Er würde dann die Nachfolge von Holger Seitz antreten. Die Besetzung wäre etwas überraschend, denn die U19 steht mit ihrem Trainer nach 18 Spielen auf Platz eins der A-Junioren-Bundesliga Staffel Süd/Südwest und hat gute Chancen auf die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft.

Seitz ist seit Juli 2015 im Amt. Nach einer enttäuschenden Premieren-Saison, die mit Rang acht endete, führte der 42-Jährige seine Mannschaft in dieser Spielzeit an die Tabellenspitze. Allerdings stehen die Zeichen im junior team momentan auf Veränderung. Hermann Gerland wird neuer Sportlicher Leiter im neuen Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) an der Ingolstädter Straße. Heiko Vogel, der bisherige Sportliche Leiter der U16 bis U23 und Trainer der kleinen Bayern verlässt im Sommer den Rekordmeister. Für ihn könnte möglicherweise Mark van Bommel kommen.

Quelle: fussball-vorort.de