Die Derbys der letzten Jahre: Junglöwen mit negativer Bilanz

Die letzten Aufeinandertreffen im Überblick

TSV 1860 II / FC Bayern II - Das Stadtderby rückt immer näher. Anlass genug, die letzten Duelle der Reserveteams genauer unter die Lupe zu nehmen. Zwar haben die Bayern knapp die Nase vorne, allerdings liegt der letzte Erfolg gegen die Löwen fast zwei Jahre zurück.

Die Derbys der letzten fünf Jahre waren immer eine knappe Sache. Aus den letzten zehn Spielen konnten die Roten fünf gewinnen und mussten drei Niederlage gegen die Blauen hinnehmen. Zwei Partien endeten torlos.

Fussball Vorort hat sich die Derbys der letzten fünf Jahre angeschaut und stellt die spannendsten Moment vor dem Duell am Sonntagmittag (Fussball Vorort berichtet im Live-Ticker) noch einmal vor.

Das Hinspiel (0:0) sollte vor allem die Verantwortlichen des TSV 1860 positiv stimmen. Die Junglöwen waren über die vollen 90 Minuten näher dran am Derbysieg und verpassten es schlichtweg, sich für ihre bissige, kreative Spielweise zu belohnen. Die Bayern hatten große Schwierigkeiten mit den Blauen und hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn sie als Verlierer vom Platz gegangen wären.

Für negative Schlagzeilen sorgten einige, wenige Löwenfans, die die große Derbybühne schamlos für eine Böller-Attacke auf die gegnerischen Fans ausnutzten. Daniel Bierofkas Gang in die Kurve war nötig, um die erhitzten Gemüter der Fans zu beruhigen. Die Partie wurde nach zehn Minuten Unterbrechung dann aber fortgesetzt und es blieb im Anschluss friedlich. "Was die Fans gemacht haben, geht gar nicht. Das geht in Richtung Körperverletzung.", ärgerte sich Bierofka nach der Partie. Damals mit dabei auf Löwenseite Verteidiger: Ohis Felix Uduokhai, der mittlerweile zwei Etagen höher die "großen Löwen" vor dem Fall in dritte Liga bewahren soll.

Saison 2015/2016 Rückspiel

TSV 1860 II - FC Bayern II 2:0

Tore: Karger, Nico (11.), Andermatt, Nico (49.)

Eine Partie, in der am Ende nur die Junglöwen als Sieger vom Platz gehen durften. Ansonsten wäre die Frage nach dem Sinn für Gerechtigkeit des Fußballgotts völlig berechtigt gewesen. Die Sechzger waren in allen Belangen die deutlich bessere Mannschaft. Aus einer sicheren Defensive heraus stellten die Löwen mit ihrem überfallartigen Offensivspiel die Bayern-Abwehr vor unlösbare Probleme. Und das, obwohl die Abwehrkette der Bayern mit Profi Jan Kirchhoff prominent besetzt war. Die Treffer für die Elf von Bierofka steuerten Karger mit einem klasse Freistoß und Andermatt mit einem blitzsauberen Drehschuss bei. Es war zugleich das letzte Derby für die damaligen Bayern-Youngsters Sinan Kurt, Gianluca Gaudino und Julian Green. Alle drei haben der Säbener Straße inzwischen den Rücken gekehrt und versuchen ihr Glück bei anderen Vereinen. Auf den großen Durchbruch im Profi-Fußball warten sie allerdings noch.

Saison 2015/2016 Hinspiel:

FC Bayern II - TSV 1860 II 0:0

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Felix Pohl (40.)

Ein Remis, das für die Junglöwen dem Spielverlauf zufolge zu wenig war. Die Sechzger konnten die vielen guten bis sehr guten Chancen gegen dezimierte Bayern nicht nutzen und mussten sich am Ende mit einem Punkt begnügen. Damals war Publikumsliebling Tobias Schweinsteiger mit von der Partie, der mit einer fehlerfreien Leistung in der theoretischen Trainer-Prüfung vor kurzem für Schlagzeilen gesorgt hat. Schweinsteiger selbst würde nur allzu gerne irgendwann bei den kleinen Bayern an der Seitenlinie stehen. Zurzeit ist Schweinsteiger als Co-Trainer der U17-Junioren an der Seite von Tim Walter aktiv.

Saison 2013/2014 Rückspiel

TSV 1860 II - FC Bayern II 2:1

Tore: Alessandro Schöpf 0:1(19.), Liridon Vocaj 1:1 (47.), Mike Ott (68.)

Das wahrscheinlich bestbesetzte Derby der letzten Jahre, in dem eine Vielzahl von heutigen Bundesligaspielern aktiv waren. Damals noch "Strippenzieher" im Löwen-Mittelfeld: Julian Weigl, der sich beim BVB nicht nur fest gespielt hat, sondern auch zum Nationalspieler gereift ist und bei der EM 2014 im Kader von Bundestrainer Jogi Löw stand.

Aber auch auf Seite der Roten schafften Spieler den Sprung in Deutschlands höchste Spielklasse. Alessandro Schöpf landete über den Umweg 1.FC Nürnberg auf Schalke und durfte sich im Sommer bei der EM in Frankreich im Trikot der österreichischen Nationalelf auf der ganz großen, europäischen Bühne beweisen. Auch Benno Schmitz sorgt zurzeit für Furore in der Bundesliga. Der Außenverteidiger von RB Leipzig ist gemeinsam mit seinen Teamkollegen ärgster Verfolger der "großen" Bayern.

Das Stadtderby ist auch immer eine willkommene Möglichkeit für die Spieler beider Seiten sich in die Fokus zu spielen, um eines Tages dem Vorbild eines Julian Weigls zu folgen.

Quelle: fussball-vorort.de