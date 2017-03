Häußler fliegt bei Pleite gegen Ingolstadt vom Platz

Derby-Generalprobe geht in die Hose

FC Bayern München II - Der FC Bayern II hat im Kampf um Platz zwei Federn gelassen. Gegen die Schanzer-Reserve verlor die Mannschaft von Heiko Vogel die Generalprobe für das Derby am kommenden Wochenende.

Stolperstart nach der Winterpause! Die kleinen Bayern verlieren ihr Heimspiel gegen den FC Ingolstadt II mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte Patrick Hasenhüttl, Sohn von Leipzig-Trainer Ralph, in der 73. Minute. Für die Roten ist die Heimpleite ein herber Rückschlag vor dem Derby am kommenden Wochenende gegen den TSV 1860 II.

Die Anfangsviertelstunde brachte wenige Höhepunkte. Patrick Hasenhüttl gab nach 17 Minuten den ersten Warnschuss auf das Tor von Leo Weinkauf ab, verfehlte aber den Kasten des FC Bayern. Das war es dann aber schon fast vor der Pause. Hasenhüttl hatte neun Minuten vor dem Seitenwechsel nach einem Nicklas-Freistoß noch eine Chance, köpfte die Kugel aber neben das Tor.

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff dezimierte sich der FCB II dann selbst. Der bereits mit Gelb verwarnte Tim Häußler wagte eine Textilprobe bei seinem Gegenspieler und musste mit der Ampelkarte vom Platz. Nach 73. Minuten nutzte die Schanzer-Reserve ihre Überzahl und ging in Führung. Watanabe setzte sich auf dem linken Flügel durch und spielte die Kugel zur Mitte. Patrick Hasenhüttl lauerte am zweiten Pfosten und bugsierte das Leder aus kurzer Distanz zum 1:0-Endstand in die Maschen.

Quelle: fussball-vorort.de