Kleine Bayern verlieren trotz Führung in Burghausen

Marinkovic dreht Partie

von Jörg Bullinger

Die Reserve von der Säbener Straße tritt auf der Stelle. Am Freitagabend verlor die Elf von Trainer Tim Walter nach einer starken ersten Hälfte noch mit 1:3 bei Wacker Burghausen.

Der FC Bayern II bekommt einfach keine Konstanz in seine Leistungen. Nach drei Spielen ohne Niederlage setzte es beim SV Wacker Burghausen eine 1:3-Pleite. Sascha Marinkovic drehte die Partie im zweiten Durchgang und brachte die Elf von Patrick Mölzl mit zwei Treffern auf die Siegerstraße.

Die erste Chance der Partie hatten die Gäste. Top-Torjäger Kwasi Okyere Wriedt versenkte die Kugel im Netz, doch das Schiedsrichter-Gespann entschied auf Abseits. Fünf Minuten später hatte Adrian Fein die Führung auf dem Fuß, aber er verfehlte den Kasten von Franco Flückinger.

In der 21. Minute kamen die Bayern wieder gefährlich vor das Tor der Hausherren. Wriedt zimmerte die Kugel aus 16 Metern an die Latte. Drei Minuten später war der Bann dann allerdings gebrochen. Milos Pantovic lauerte am zweiten Pfosten auf eine Hereingabe und vollendete zur 1:0-Pausenführung.

Nach einer dominanten ersten Hälfte der kleinen Bayern kam Wacker nach der Halbzeit besser ins Spiel. In der 62. Minute gelang der Heim-Elf dann der vielumjubelte Ausgleich: Niklas Dorsch konnte Sascha Marinkovic im Sechzehner nur mit einem Foul stoppen. Der 24-Jährige trat selbst an und parkte das Leder zum 1:1-Ausgleich im Kasten von Leo Weinkauf.

Zehn Minuten nach dem Ausgleich kippte die Partie dann vollends. Marinkovic vollendte einen Konter nach Vorlage von Kevin Hingerl. Die Gelbe Karte für das Ausziehen seines Trikots nahm der treffsichere Stürmer danach billigend in Kauf.

In der 80. Minute machte Burghausen den Deckel drauf. Nach einer Flanke von der rechten Seite legte Kapitän Daniel Hofstetter für Christoph Buchner auf, der per Kopf für den 3:1-Endstand sorgte. In der letzten Minute hatte Mario Crnicki noch die Möglichkeit, auf 2:3 zu verkürzen, doch sein Schuss landete am Querbalken.

SV Wacker Burghausen – FC Bayern München II 3:1 SV Wacker Burghausen: Flückiger, Schulz, Buchner, Hofstetter, Wächter, Duhnke (80. Richter), Hingerl, Subasic, Marinkovic, Sulmer (74. Holek), Bann (83. Hahn) - Trainer: MölzlFC Bayern München II: Weinkauf, Friedl, Köhn, Götze, Türkkalesi (64. Tillman), Fein, Dorsch, Benko, Obermair (82. Crnicki), Pantovic, Wriedt - Trainer: WalterSchiedsrichter: Haslberger (St. Wolfgang) - Zuschauer: 1020Tore: 0:1 Pantovic (24.), 1:1 Marinkovic (62. Foulelfmeter), 2:1 Marinkovic (72.), 3:1 Buchner (80.)

Quelle: fussball-vorort.de