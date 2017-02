Kleines Derby wieder live im TV

FC Bayern II hat Heimrecht

FC Bayern II / TSV 1860 II - Im März ist es wieder soweit. Die beiden Reserveteams des FC Bayern und des TSV 1860 treffen im kleinen Derby aufeinander. Die Partie wird live im TV gezeigt.

Die Fanlager beider Mannschaften werden dem Duell schon entgegenfiebern. Am Sonntag, den 12. März um 13 Uhr, empfängt der FC Bayern II den TSV 1860 II im Grünwalder Stadion zum Rückspiel in der Regionalliga Bayern. Im Hinspiel Ende August 2016 trennten sich die beiden Stadtrivalen mit 0:0 (Hier gibt's Videos, Spielberichte und Fotos). Sport1 überträgt das Spiel ab 12:55 Uhr live im TV.

Eigentlich war das Duell für den 26. März angesetzt, doch wegen des Bundesliga-Spiels der Bayern-Frauen gegen Leverkusen wurde die Partie um zwei Wochen vorverlegt. Die für diesen Spieltag eigentlich geplanten Partien der beiden Mannschaften wurden deshalb verlegt: Die kleinen Bayern treffen jetzt drei Tage später auf die SpVgg Bayreuth. Die Junglöwen messen sich mit der Reserve aus Fürth am 21. März.

Obwohl die SpVgg Unterhaching in der Tabelle weit enteilt ist und die Meisterschaft praktisch sicher hat, dürfen sich die Zuschauer auf ein Kracher-Spiel freuen. Der Nachwuchs von der Säbener Straße belegt im Moment mit 38 Zählern den zweiten Platz. Direkt dahinter rangieren die Blauen mit zwei Punkten weniger. Halten sich beide Klubs im ersten Rückrundenspiel Anfang März schadlos, könnte die Elf von Daniel Bierofka am FC Bayern II vorbeiziehen. Für Spannung ist also auf jeden Fall gesorgt.

Quelle: fussball-vorort.de