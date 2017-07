Knipser Koch: "Wenn ich aufsteige, dann nur mit Aubing"

Torjäger erhält 15 Kisten ERDINGER Weißbier

von Christoph Seidl

SV Aubing - Daniel Koch trifft und trifft und trifft. Seit drei Jahren hat er ein Abo auf die 15 Kisten ERDINGER Weißbier für den besten Torjäger der Bezirksliga Süd.

Wenn Daniel Koch den Rasen im Aubinger Sportpark betritt, hat er ein Bild im Kopf. Er sieht den kleinen Jungen, der hier das Fußball spielen gelernt hat. Hier hat er Freunde gefunden, sein erstes Tor im Herren-Fußball erzielt. Und bereits zum dritten Mal in Folge die Torjäger-Kanone der Bezirksliga Süd geholt. Nur den Aufstieg in die Landesliga hat er mit dem SV Aubing in den vergangenen sechs Jahren nicht gepackt.

Wenn ein Torjäger sportlich nicht weiterkommt, ist die Torschützenliste die beste Bewerbung für höhere Aufgaben. Beispiele gibt es etliche: Das beste liefert Stefan de Prato. Über Jahre war er beim TSV Moosach bei Grafing die personifizierte Torgarantie. In der vergangenen Saison hat er zwei Ligen übersprungen, trifft jetzt in der Regionalliga für den VfR Garching. Daniel Koch könnte denselben Weg gehen. Angebote sind da. Doch Koch will nicht weg.

Es liegt nicht an mangelndem Ehrgeiz. In der Jugend spielte Koch beim FC Bayern. „Ich bin mir sicher, dass ich auch in einer höheren Liga treffen kann. Aber im Leben gibt es Wichtigeres“, sagt er. Wer mit Koch spricht, versteht, dass ein Fußballverein mehr sein kann, als die Möglichkeit Sport zu treiben. „Wenn ich in Aubing den Platz betrete, kenne ich jeden. Ich spiele nicht mit Mannschaftskollegen, sondern mit meinen Freunden. Das ist sehr viel wert.“

Für dieses Gefühl nimmt Daniel Koch in Kauf, dass in dieser Saison der nächste Anlauf in Richtung Landesliga ansteht. In der vergangenen Spielzeit hat die Mannschaft den Sprung in die höhere Spielklasse gegen Teams aus dem Tabellenkeller vergeigt. Es ist der Fluch dieser Truppe: Im Saisonfinale lassen Koch und Co. gegen vermeintlich schwächere Teams Punkte liegen. „Ich kann den Grund nicht erklären. Vielleicht sind wir als Mannschaft noch zu jung, um in den entscheidenden Momenten dagegen zu halten“, sagt Koch.

Den Auftakt gegen den SVN München hat der SV Aubing mit 1:2 verloren. Doch Koch ist sich sicher, dass das Team in dieser Saison stärker ist. Er will nach oben. Mit dem SV Aubing. „Wenn ich als Spieler in meiner Karriere noch mal aufsteige, dann nur mit diesem Verein.“

Das Video-Interview mit dem Torjäger

Quelle: fussball-vorort.de