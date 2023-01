Schon fünf Coups: Transferoffensive bei Kosova München – Neuzugänge aus Bayern- und Landesliga

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Mit der erwarteten Rückkehr zum FC Penzberg wurde es für Patriot Lajqi (rechts) nichts © Andreas Mayr

Der FC Kosova hat sich im Aufstiegsrennen der Kreisliga namhaft verstärkt. Nach seinem Aus beim TuS Geretsried wechselt unter anderem Patriot Lajqi zum Absteiger.

München – Der FC Kosova München macht Ernst im Aufstiegsrennen der Kreisliga. Gleich fünf Wintertransfers verkündete der Bezirksliga-Absteiger bereits in der laufenden Transfer-Periode. Sechs Punkte beträgt der Abstand auf den Tabellenersten DJK Pasing. Die Neuzugänge sollen helfen, diesen Abstand zu verringern und weiter am Wiederaufstieg in die Bezirksliga dabei zu bleiben.

FC Kosova München: Fünf Neuzugänge mit höherklassiger Erfahrung für die Rückrunde

Neben Bekim Shabani, Arlind Shaqiri und Florian Rangosch wechselte auch Fitim Konjuhi von Bayernligist TSV 1865 Dachau zum FC in die Kreisliga. Auch dabei unter den Neuankömmlingen bei Kosova ist der ehemalige Landesliga-Spieler des TuS-Geretsried, Patriot Lajqi. Nach seinem Abgang vom Landesligisten im November wurde er oftmals mit einer Rückkehr zum FC Penzberg in Verbindung gebracht. Nun folgte aber der Wechsel in die Kreisliga für den 28-Jährigen.

„Ich wollte eigentlich schon vor dem Wechsel zum TuS Geretsried zu Kosova, aber wollte es davor noch einmal höher probieren. Vor dem Trainerwechsel hat das auch ganz gut geklappt. Jetzt bei Kosova ist es von der Arbeit her besser, mit meinen 28 Jahren kann ich den Jungs weiterhelfen. Die Gespräche waren sehr gut. Ich bin ja auch selber aus dem Kosovo, die Kultur ist gleich, und ich glaube wir werden viel Spaß haben“, so Lajqi im Gespräch mit FuPa-Oberbayern/Fussball-Vorort.

„Wir werden eh keine Profis mehr. Es geht um den Spaß.“

Der 28-Jährige freut sich auf sein neues Kapitel bei den Münchnern. Persönlich geht es für den Mittelfeldspieler vor allem um eines: Spaß. „Ich verstehe mich mit allen sehr gut. Für mich ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle. Wir werden eh keine Profis mehr. Es geht um den Spaß.“

Sportlich will er mit dem FC Kosova München dennoch hoch hinaus. „Wir werden alles versuchen, um in die Bezirksliga aufzusteigen. Wir haben eine sehr gute Truppe mit vielen Spielern, die das Zeug dazu haben, höher zu spielen.

Klappt der Wiederaufstieg? – FC Kosova München will oben weiter mitmischen

Dem stimmt auch Sportdirektor Betim Troni zu. Vor der Saison deklarierte er als Saisonziel für den FC Kososva, unter den ersten drei Mannschaften mitzuspielen. Im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fussball-Vorort zog er sein Zwischenfazit zur laufenden Saison. „Wenn wir vorne angreifen können, dann nutzen wir es. Wir haben am Anfang der Saison urlaubsbedingt Punkte gelassen. Seit dem Sieg gegen Wacker sind wir auf der Siegesstraße.“

Vor dem Spitzenspiel zum Rückrundenauftakt: Neuzugänge sollen zu Leistungsträgern werden

Mit den Neuzugängen will Troni seine Mannschaft weiter verstärken im Kampf um die Aufstiegsplätze. „Waren mit den meisten schon seit einem Jahr und im Sommer in Kontakt. Jetzt konnten wir sie dann zu einem Wechsel überzeugen. Unser Ziel war es, einen breiteren Kader, vor allem im Mittelfeld, zu haben. Unsere Neuzugänge sollen gleich zu Leistungsträgern werden und uns in dieser Saison weiterhelfen“, sagt der Sportdirektor der Münchner.

Zum Rückrundenstart empfängt der FC Kosova München gleich den Spitzenreiter DJK Pasing zum Spitzenspiel. „Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, so Troni vor dem Aufeinandertreffen gegen den Tabellenführer. Das Hinspiel gewannen die Gäste vor heimischer Kulisse mit 3:2 dank eines späten Siegtreffers von Muhamet Mucolli. Ob die Neuzugänge die Münchner zum Sieg führen können und den Abstand auf Pasing verringern können, wird sich am 19.03. um 14.30 zeigen. (Sebastian Isbaner)