Live-Ticker: Bayerns U19 im Glück - BVB trifft Pfosten

Finale um die Meisterschaft

FC Bayern München (U19) - Am Montagabend kommt es im Dortmunder Signal-Iduna-Park zum großen U19-Finale um die Deutsche Meisterschaft. Titelverteidiger Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern. Hier geht's zum Live-Ticker.

Wer sichert sich die Deutsche U19-Meisterschaft? Titelverteidiger Borussia Dortmund setzte sich im ersten Halbfinale in Hin- und Rückspiel souverän gegen den VfL Wolfsburg durch und darf vor eigener Kulisse vom Titel träumen. Gegner im Finale ist der FC Bayern. Die Mannschaft von Trainer Holger Seitz feierte gegen Schalke 04 nach einer klaren 1:3-Heimspiel-Niederlage noch eine unglaubliche Wiederauferstehung. Nachdem die Knappen im Rückspiel schon mit 1:0 in Führung gegangen waren, drehte der Nachwuchs von der Säbener Straße die Partie nach der Pause binnen weniger Minuten. Am Ende hatten die Roten die besseren Nerven und setzen sich knapp mit 4:5 im Elfmeterschießen durch. Anpfiff der Partie im Dortmunder Fußballtempel ist um 19:30 Uhr.

Quelle: fussball-vorort.de