Champions-League-Kracher gegen PSG live im TV

Hoeneß will Stadion voll machen

FC Bayern München - Die Frauen des Rekordmeisters bekommen es im Viertelfinale mit Paris St. Germain zu tun. Eine gute Nachricht für alle Fans:

Zum ersten Mal stehen die Frauen des FCB im Viertelfinale der UEFA Champions League. Am Donnerstag den 23. März kommt es im Stadion an der Grünwalder Straße zum Traumduell im Viertelfinale. Der FC Bayern trifft auf Paris St. Germain. SPORT1 zeigt das Hinspiel live ab 18:45 Uhr und das Rückspiel am Mittwoch den 29. März, live ab 19:55 Uhr.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat einen klaren Plan für das Heimspiel: "Wenn wir im März hier gegen Paris spielen, versuche ich, das Stadion möglichst voll zu bekommen." Das würde dem deutschen Meister durchaus helfen, um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Parc des Princes zu schaffen. Der FC Bayern startete dafür auch eine Vorverkauf-Kampagne unter dem Motte "Volle Hütte".

Auch Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, ist sich sicher, dass die Fans als 12. Mann eine wichtige Rolle spielen werden. Von der Mannschaft ist er sehr angetan: "Die Entwicklung unseres Frauen-Teams ist fantastisch".

Den Link für den Vorverkauf findet ihr hier.

Quelle: fussball-vorort.de