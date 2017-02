U19 der Löwen wartet seit acht Spielen auf einen Dreier

TSV 1860 tief im Abstiegskampf

TSV 1860 München (U19) - Die jüngsten Trends wurden am Wochenende in der A-Junioren-Bundesliga bestätigt. Während die U19 des FC Bayern ihre Tabellenführung ausbauen konnte, warten die A-Junioren des TSV 1860 seit mittlerweile acht Spielen auf einen Sieg.

Mit dem 2:2 beim FC Ingolstadt verzeichneten Josef Steinbergers Junglöwen zwar das dritte Unentschieden in Folge, die Punkteteilung am Samstag aber fühlte sich an wie eine Niederlage. „Es war sicher eins unserer besseren Spiele“, resümierte der 44-jährige 1860-Coach ernüchtert, „aber das hilft uns in unserer Situation nicht weiter, mit dem einen Punkt wurde unser hoher Aufwand nicht belohnt“. Mit einem Doppelpack (57., 68.) hatte Dennis Dressel einen frühen Rückstand (19.) zunächst in eine 2:1-Führung verwandelt, trotz Überzahl (Rote Karte für Ingolstadts Tjark Dannemann, 65.) aber sollte dies nicht für drei Punkte reichen, da die Platzherren spät noch egalisieren konnten (84.). „Irgendwann“, hofft Steinberger, „werden wir das Quäntchen Glück auch wieder auf unserer Seite haben“. Die Zeit allerdings drängt, sieben Runden vor Schluss rangieren die Junglöwen auf dem vorletzten Platz, zwei Zähler immerhin fehlen nur zum rettenden Ufer.

Text: Matthias Horner

Quelle: fussball-vorort.de